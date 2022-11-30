Такое заявление издал директор российской службы внешней разведки Нарышкин в интервью пропагандистским СМИ, передает 24 канал . Говорит, что Польша готовит "референдумы" на Западе Украины. Новые сказки, похоже, разведчик не придумал, поэтому руководствуется аналогией действий россиян на оккупированных территориях.

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Россия рассказывает, что Дуда решил захватить Запад Украины

Нарышкин утверждает, что польское руководство хочет обосновать какие-то "претензии на украинские земли". Очевидно, что такие "претензии" имеют разве что кремлевские захватчики, которым угодно Нарышкину. Более того, чиновник рассказывает, что якобы указание подготовить "претензии" дал сам президент Польши Анджей Дуда. Мол, профильные службы уже работают.

Далее Нарышкин заявил, что польские спецслужбы "слили" украинским СМИ сведения о якобы подготовке во Львовской области плебисцита на тему присоединения к Польше.

Справочно! Плебисцит – это всенародное голосование по вопросу о государственной принадлежности определенной территории или политической судьбе государства. Другими словами – это референдум.

Точка отсчета – "Волынская резня"

Нарышкин говорит, что "точка отсчета" в архивных исследованиях - Волынская трагедия 1943 года, которую он называет разной. Ему кажется, будто в Варшаве уверены, что имеющихся в госархивах сведений достаточно, чтобы выдвинуть Киеву веские "реституционные требования".

О каких требованиях, точках отсчета и архивных исследованиях рассказывает Нарышкин, – доподлинно неизвестно. Впрочем, в традиционном русском стиле он уже успел "предупредить Польшу" о "последствиях". Вероятно, Москва намерена "освобождать" уже западные области Украины. В конце разведчик еще говорил о каких-то "столкновениях польских и украинских националистов" и стал учить поляков истории.

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