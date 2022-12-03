Эти планы опубликовали российские СМИ, называющие себя оппозиционными, сообщает 24 канал . В них речь идет о наступлении на 2 направлениях.

Путин зовет Лукашенко "на ковер": могут ли они согласовать наступление белорусов на Украину

Самоубийственный план врагов

Как отмечают росСМИ, большинство российских войск из Херсона после поражения перевели в Беларусь. Еще с лета в информационном пространстве говорили о планах наступления из Беларуси сразу на 2 направления – сначала оккупанты хотят захватить Луцк и Львов, чтобы перекрыть пути поставки оружия для Украины, а затем начать наступление на Киев, чтобы принудить украинские власти к капитуляции. Для реализации этого Кремль планирует сосредоточить значительное количество войск в Беларуси, которое сейчас фактически располагает Россией, хотя и Лукашенко пытается избежать прямого вступления в войну.

Российские СМИ говорят о том, что план с сосредоточением войск в Беларуси сейчас реализуется, ссылаясь на слова оккупанта, с которым они пообщались. Тот говорит, что якобы планируется сосредоточение 300 тысяч военных, которые уже в декабре вроде бы пойдут в наступление, как только замерзнет земля. И все же, следует помнить, что это слова оккупанта.

Этот же оккупант, которого СМИ называет "своим источником", говорит, что российская разведка вполне понимает, что в случае наступления их ждет "горячий прием", ведь Украина не только заминировала пограничную территорию, но и перекрыла дороги и вырыла рвы. Поэтому даже тот же оккупант признает, что в таких условиях наступать – самоубийство, а оккупанты не дойдут ни до Луцка, ни до Львова, ни до Киева. Однако, очевидно, этот план Путину представляют как очень надежный блицкриг, хотя такой же план в феврале этого года с треском провалился.

Однако эксперты убеждены, что реализация этого плана почти невозможна по нескольким причинам:

в Беларуси нет такой группировки войск, которая могла бы провернуть такую операцию, а одними российскими или белорусскими мобилизованными не справиться;

сам Лукашенко не хочет прямого вступления в войну и всячески пытается от этого откупиться;

Да и украинцы уже доказали, что есть сильным народ, поэтому все планы оккупантов будут перечеркнуты.

На фоне всех факторов те же эксперты отмечают, что Кремль сейчас просто пытается поддерживать видимость подготовки реализации этого плана, чтобы ситуация оставалась напряженной, а вопрос наступления из Беларуси и дальше висел в воздухе.

Тем временем Россия говорит о "наступлении Польши"

На днях директор российской службы внешней разведки Нарышкин в интервью пропагандистским СМИ заявил, что Польша готовит "референдумы" на Западе Украины. Поводом для этого якобы должна стать Волынская трагедия, по которой якобы Варшава планирует выдвинуть претензии Киеву и начать "наступление".

Стоит отметить, что из России это уже не первое маразматическое заявление по обвинению Польши в якобы подготовке к аннексии украинских территорий. Пропагандисты активно создают фейки об отношениях Украины и Польши и особенно активизировались после падения ракет на территории соседней страны.

Это все звучит жалко на фоне объявления аннексии 4 украинских областей и аннексии Крыма в 2014 году. Также это звучит ужасно на фоне постоянных обстрелов, ракетных ударов и военных преступлений России против украинского народа.