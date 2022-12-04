Такое мнение 24 каналу высказал председатель Объединенного переходного комитета Беларуси Павел Латушко. Ранее сообщалось, что Данилов надеется на лишение России ядерки после войны.

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Путин не изменит политику

Латушко рассказал, что Путин не изменит свою политику только от слов Запада. Речь идет не о применении ядерного оружия, а об угрозе силой, создании более крепкого рычага влияния на Украину, украинское общество в интересах России сесть за стол переговоров и отказаться от части территорий.

Этот элемент угрозы силой важен. С точки зрения реальной военной операции – это другое дело. Это мы увидим, когда будет формироваться группировка российских войск,

– отметил председатель Объединенного переходного комитета Беларуси.

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Угроза силой

Он продолжил, что формирование такой группировки возможно на Католическое Рождество, когда вся Европа отдыхает. Однако это очень легко можно проследить за эшелонами с помощью космической разведки. Другие источники говорят о конце февраля – начале марта.

"В настоящее время есть инструменты создания угроз силой. Я еще в октябре говорил, что нужно дать жесткий сигнал Лукашенку, такой как и Путину. Если он допустит размещение ядерного оружия в Беларуси, он станет военной целью", – отметил Латушко.

По его словам, Лукашенко не нужно бояться, у него нет ядерного оружия. Правильно сказал министр иностранных дел Эстонии, что жесточайшими санкциями против России является уничтожение режима Лукашенко. Это очередной шаг к дестабилизации ситуации в России, где увидят, что и в Беларуси не все так однозначно.

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