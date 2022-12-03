Предположением по этому поводу в интервью поделился секретарь СНБО Алексей Данилов. Он выразил надежду, что после победы Украины в войне Россию лишат ядерного оружия.

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Россию должны лишить ядерки

По словам Данилова, Россию необходимо лишить ядерного вооружения. Прежде всего потому, что им не может владеть страна, которая ведет себя непредсказуемо. Более того, Кремль регулярно намекает на возможный ядерный удар по Украине. И никто не может с уверенностью сказать: это очередная игра мускулами или реальная угроза.

Наша победа – это когда Россия полностью убирается с нашей территории, когда Россия прекращает иметь ядерное оружие. Потому что ядерное оружие в России – это очень опасно, это как спички у детей.

– подчеркнул Данилов.

Журналистка Елена Требушна спросила, верит ли Данилов в то, что Россия добровольно откажется от ядерного оружия. Удастся ли довести страну-агрессорку до такого состояния, чтобы она это сделала.

Секретарь СНБО решил напомнить, что было 1 мая 1991 года. Мало кто сможет так сразу понять, что имел в виду Данилов. А имел он такое: тогда на Красной площади руководители Коммунистической партии стояли и размахивали красными флагами. Празднование Международного дня труда как-никак.

А затем прошел короткий промежуток времени и в августе то явление, которое называлось Советским союзом, почти прекратило свое существование. Тогда все происходило быстро. Подождем,

– подчеркнул он.

Ядерное оружие должны утилизировать

Заметим, что накануне военный эксперт Олег Жданов спрогнозировал, будет ли война продолжаться до 2024 года. По его словам, не стоит этого исключать, ведь на этот год придутся президентские выборы сразу в трех странах: Украине, США и России. И, мол, под них могут "подвязать" поражение Кремля.

Он также отметил, что точно неизвестно, как закончится война. Жданов не исключает, что разгром России будет колоссальным. Настолько грандиозным, что войска НАТО войдут в страну-агрессорку и возьмут под свой контроль ядерный арсенал. После этого передадут его МАГАТЭ, где оружие будут усиленно утилизировать и уничтожать.

И, по его мнению, тогда Россия не будет угрожать никому. Она станет обычной страной, у которой не будет столь серьезных рычагов влияния.

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