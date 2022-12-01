Во время стрима на 24 канале военный эксперт Олег Жданов рассказал, может ли война в Украине затянуться до 2024 года. Он также рассказал, почему так может произойти и что ожидает Россию в будущем.

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Конец войны могут подвязать под выборы

Соответствующий вопрос заинтересовал одного из зрителей. Он спросил, возможна ли ситуация, при которой война в Украине затянется до 2024 года. Мол, тогда проведут выборы в России, сменят президента и можно будет возвращаться к вопросу переговоров.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что с Владимиром Путиным он вести переговоры не собирается. Следовательно, они будут возможны только в случае, если в стране-агрессоре изменится наконец власть.

Смотрите, такая опасность и такие разговоры, к сожалению, есть. Дело в том, что в 2024 году выборы не только в России, но и в США и Украине. Поэтому затягивание войны – одна из версий того, что всем выгодно будет подтянуть победу ближе к 2024 году.

– заметил он.

В то же время эксперт подчеркнул, что никто, за исключением старых стран Европы, не заинтересован в сохранении России на геополитической карте мира. Именно поэтому руками украинских военных страну-агрессорку пытаются максимально ослабить. Это должно позволить ее выбить раз и навсегда и лишить влияния, которое она до сих пор имеет.

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Жданов также заметил, что неизвестно, как закончится война. По его мнению, не исключено, что защитники Украины слишком разгромят Россию. В таком случае войска НАТО просто войдут в страну-агрессорку, возьмут под контроль ядерный арсенал и передадут его МАГАТЭ. Где его будут усиленно утилизировать и уничтожать. После этого Россия останется обычной страной и не будет иметь этого опасного рычага влияния.

Отметим, что президент Китая Си Цзиньпин продолжает подчеркивать важность переговоров между Украиной и Россией. По его мнению, это единственно возможный способ завершить войну, развязанную Кремлем.

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