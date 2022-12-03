Припущенням щодо цього в інтерв'ю поділився секретар РНБО Олексій Данілов. Він висловив надію, що після перемоги України у війні Росію позбавлять ядерної зброї.

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Росію мають позбавити ядерки

За словами Данілова, Росію необхідно позбавити ядерного озброєння. Передовсім тому, що ним не може володіти країна, яка поводиться непередбачувано. Ба більше, Кремль регулярно натякає на можливий ядерний удар по Україні. І ніхто не може з упевненістю сказати: це чергова гра мускулами, чи реальна загроза.

Наша перемога – це коли Росія повністю прибирається з нашої території, коли Росія припиняє мати ядерну зброю. Тому що ядерна зброя у Росії – це дуже небезпечно, це як сірники у дітей,

– наголосив Данілов.

Журналістка Олена Требушна запитала, чи вірить Данілов у те, що Росія добровільно відмовиться від ядерної зброї. Чи вдасться довести країну-агресорку до такого стану, щоб вона це зробила.

Секретар РНБО вирішив пригадати, що було 1 травня 1991 року. Мало хто зможе отак відразу збагнути, що мав на увазі Данілов. А мав він таке: тоді на Червоній площі керманичі Комуністичної партії стояли та розмахували червоними прапорами. Святкування Міжнародного дня праці як-не-як.

А потім пройшов короткий проміжок часу і в серпні те явище, яке мало назву Радянський союз, майже припинило своє існування. Тоді відбувалося все швидко. Зачекаймо,

– підкреслив він.

Ядерну зброю мають утилізувати

Зауважимо, що напередодні військовий експерт Олег Жданов спрогнозував, чи триватиме війна до 2024 року. За його словами, не варто цього виключати, адже на цей рік припадуть президентські вибори відразу у трьох країнах: Україні, США та Росії. І, мовляв, під них можуть "підв'язати" поразку Кремля.

Він також зазначив, що достеменно невідомо, як саме закінчиться війна. Жданов не виключає, що розгром Росії буде колосальним. Настільки грандіозним, що війська НАТО просто увійдуть у країну-агресорку та візьмуть під свій контроль ядерний арсенал. Після цього передадуть його МАГАТЕ, де зброю посилено утилізовуватимуть та знищуватимуть.

І, на його думку, тоді Росія не загрожуватиме нікому. Вона стане звичайною країною, у якої не буде настільки серйозних важелів впливу.

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