Про це 24 каналу розповів російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський. Раніше повідомлялось про те, що дигер з Росії заліз у секретне метро Путіна.
Цікаво Від Москви до Уралу і на глибині до 200 метрів: росЗМІ розповіли де і як будували бункери Путіна
Путін готувався до ядерної війни
Піонтковський зазначив, що Путін готував свої бункери до ядерної війни. У лютому він оголосив війну не Україну, а всьому Заходу й НАТО. Він хотів відсунути кордони НАТО якомога далі від Росії.
Путін на пресконференції з Макроном 5 лютого зізнався, що розуміє, що на конвенційному рівні Росія поступається Заходу. Тоді як він збирався воювати з Заходом? В один момент, коли конвенційна перевага НАТО буде значною, Путін збирався видати ядерний ультиматум,
– зауважив російський публіцист.
План провалився
Він продовжив, що план Путіна провалився, бо диктатор хотів галопом пройтись по Україні й за 3 – 4 дні вийти на кордони НАТО. Тоді він погрожував і країнам Балтії, і Польщі. Бункери ж у Росії мали гарантувати його особисту безпеку.
"З'ясувалось, що на конвенційному рівні він навіть поступається Україні, яка буде озброєна сучасними засобами. Крім того, його ядерний шантаж уже всім набрид, і його попередили, які конкретні наслідки відчує Росія й він особисто після застосування ядерної зброї. Зокрема, його просто вб'ють", – наголосив російський опозиційний політик.
Піонтковський пояснив, для чого Путін вибудував собі бункери та до чого тут ядерна зброя: дивіться відео
Ядерна риторика зникла
За його словами, Москва це розуміє, а тому останнім часом ядерна риторика зникла. У Росії сказали, мовляв, і без ядерної зброї заженуть Україну в кам'яний вік. Тому, тепер і гатять по українській інфраструктурі.
Якщо на ядерну загрозу Захід знайшов відповідь, то відповідь на геноцид українського народу ще на стадії розробки. У цьому сенсі дуже важливими є саміти у Брюсселі та Берліні,
– підкреслив Піонтковський.
Новини Росії: останні події:
- У російському місті Набережні Човни відбуваються снігові змагання між активістами та владою. Люди залишають антивоєнні написи на снігу.
- У Росії в п'ятницю, 2 грудня, знову впав військовий літак. В авіакатастрофу потрапив винищувач МіГ-31.
- Російські прикордонні села, що в Курській області, 1 грудня залишились без світла. Схоже, до держави-агресорки знову завітала карма.