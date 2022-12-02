Про це 24 каналу розповів російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський. Раніше повідомлялось про те, що дигер з Росії заліз у секретне метро Путіна.

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Путін готувався до ядерної війни

Піонтковський зазначив, що Путін готував свої бункери до ядерної війни. У лютому він оголосив війну не Україну, а всьому Заходу й НАТО. Він хотів відсунути кордони НАТО якомога далі від Росії.

Путін на пресконференції з Макроном 5 лютого зізнався, що розуміє, що на конвенційному рівні Росія поступається Заходу. Тоді як він збирався воювати з Заходом? В один момент, коли конвенційна перевага НАТО буде значною, Путін збирався видати ядерний ультиматум,

– зауважив російський публіцист.

План провалився

Він продовжив, що план Путіна провалився, бо диктатор хотів галопом пройтись по Україні й за 3 – 4 дні вийти на кордони НАТО. Тоді він погрожував і країнам Балтії, і Польщі. Бункери ж у Росії мали гарантувати його особисту безпеку.

"З'ясувалось, що на конвенційному рівні він навіть поступається Україні, яка буде озброєна сучасними засобами. Крім того, його ядерний шантаж уже всім набрид, і його попередили, які конкретні наслідки відчує Росія й він особисто після застосування ядерної зброї. Зокрема, його просто вб'ють", – наголосив російський опозиційний політик.

Піонтковський пояснив, для чого Путін вибудував собі бункери та до чого тут ядерна зброя: дивіться відео

Ядерна риторика зникла

За його словами, Москва це розуміє, а тому останнім часом ядерна риторика зникла. У Росії сказали, мовляв, і без ядерної зброї заженуть Україну в кам'яний вік. Тому, тепер і гатять по українській інфраструктурі.

Якщо на ядерну загрозу Захід знайшов відповідь, то відповідь на геноцид українського народу ще на стадії розробки. У цьому сенсі дуже важливими є саміти у Брюсселі та Берліні,

– підкреслив Піонтковський.

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