Мовиться про села Тьоткіно та Попово-Лежачі. Про проблеми повідомив губернатор області Роман Старовойт, передає 24 канал.

До речі У Курську область завітало "бавовнятко" і позбавило росіян світла

Старовойт спочатку розповідав про "порушену роботу підстанції", але потім перейшов до традиційних версій – мовляв, "ЗСУ скинули вибухівку безпілотником". За його словами, ні будинки, ні люди не постраждали.

Вже зранку губернатор сказав, нібито все добре – світло в селі Тьоткіно подали.

"Бавовна" у Росії

До Курської області 29 листопада завітала "бавовна" – росіяни нарахували "11 прильотів". Запевняли, буцімто снаряди влучили в об'єкт енергозабезпечення. Тому Суджанський та Кореневський райони частково знеструмлені.

До речі, 29 листопада "бавовна" двічі навідувалася до Бєлгорода – зранку та в обід. Місцеві мешканці опублікували у мережі фото неба, на якому виднілися сліди від вибухів. За версією росіян, працювала ППО.

У Росії загалом останнім часом почастішали такі інциденти. Наприклад, у підмосковному Кузнєцовому 1 грудня загорівся цех із виробництва пластику, а 30 листопада склад пластику зайнявся у Волгограді.

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