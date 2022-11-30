За даними росЗМІ, вогонь охопив понад 1,5 тисячі метрів квадратних, інформує 24 канал. На опублікованих кадрах з місця інциденту видно, як над будівлею здіймається густий чорний дим.

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Традиційно місцеві ЗМІ вже заявили, що "постраждалих немає".

Вогонь був настільки потужним, що до ліквідації пожежі залучили навіть пожежний потяг.

Місцеві жителі істерикують, бо бояться забруднення повітря. Людей звичайно традиційно намагаються переконати, що ситуація – "під контролем". Однак кадри пожежі нагадують сцену з фільму про Апокаліпсис.

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Пожежа у Пермі

Кінець листопада став дуже чорною сторінкою сірої реальності життя у Росії. На території низки областей спалахнули пожежі. Зокрема, вогонь охопив ТЕЦ-9 у Пермі.

За офіційними даними, під час зварювальних робіт спалахнула покрівля котельно-турбінного цеху. Відомо про щонайменше одну жертву пожежі. Окрім того, є постраждалі. Евакуювали сотні людей.

Перелякані росіяни ділилися кадрами з місця інциденту у мережі.

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