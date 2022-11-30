Якось так уже повелося, що росіяни взагалі не дотримуються техніки безпеки. Тож, на фоні цього в країні регулярно спалахують пожежі. Цього разу полум'я охопило торговий центр в одній області та резервуари з нафтопродуктами в іншій, розповідає 24 канал.

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Нафтопродукти спалахнули самі по собі

Почнімо з нафтопродуктів. Резервуари з ними спалахнули у Брянській області. На місце події вже відправили пожежний поїзд, щоб приборкати стихію. Як повідомив місцевий губернатор Алєксандр Богомаз, площа займання складає 1800 квадратних метрів.

Відомо, що резервуари загорілися у Суразькому районі. Місцева влада наразі не може сказати, що ж стало причиною цього. Достеменно відомо лише те, що для приборкання вогню відправили понад 80 рятувальників, а також 30 одиниць техніки.

У мережу виклали фото. На ньому можна побачити густий стовп диму, який здіймається у небо над місцем пожежі.



У Брянській області горять резервуари з нафтопродуктами / Фото Брянськая Губерния

Також на місце події спрямували аеромобільне угруповання надзвичайників у Брянській області. Що стосується постраждалих, то відповідної інформації не надходило.

Загорівся торговий центр у Красноярську

Спалахнула цієї ночі пожежа також у Красноярську. Але там вогонь охопив уже торговий центр "Взльотка Plaza". Він поширився на площу у 200 квадратних метрів. Як повідомляють місцеві телеграм-канали, спочатку зайнявся фасад, а після цього полум'я перекинулося на дах.

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У повідомленнях, які з'являлися посеред ночі, зауважили, що ніхто не постраждав. Там же додали, що проїзд Покровкою, а також вулицею Батурина перекрили. Невдовзі надійшла інформація про часткову локалізацію вогню, а зранку – про повну.

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