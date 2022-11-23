За інформацією російських ЗМІ, пожежа охопила всю покрівлю будівлі хостела у підмосковному Сонячногірську. Пожежі надали підвищений рівень складності, повідомляє 24 канал.

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Які обставини пожежі

У хостелі зберігалась величезна кількість дизельного палива. Вогонь охопив площу понад тисячу квадратних метрів і продовжує поширюватися. Існує небезпека не тільки пошкодження даху, а й внутрішньої частини будівлі.

У хостелі проживали мігранти – в одному номері могли жити до 22 осіб і невідомо, чи дотримувалися вони правил протипожежної безпеки. Усього звідти врятувалися 311 людей.

В Підмосков'ї горить хостел: дивіться відео

В Москві горить резиденція посла Алжира

В центрі Москви через коротке замикання спалахнула триповерхова резиденція посла Алжиру. Вулиця Спиридонівка, на якій стався інцидент, перекрита та заповнена пожежними машинами і "швидкими".

Людей, які перебували у будівлі резиденції, вивели із будівлі до прибуття пожежників. Інформації щодо постраждалих немає.

До Росії прилітає "бавовна": що відомо

14 листопада пожежа виникла і в селі Козинка у Бєлгородській області. Цей населений пункт розташований на самому кордоні з Україною. Там загорілися цистерни з дизельним пальним. Місцева влада сказала, що пожежа виникла буцімто на території ферми. Традиційно, у всьому звинуватили ЗСУ.

Окупанти 1 листопада намагалися обстріляли Харків, але ракета не долетіла й влучила у Бєлгород. Місцевий губернатор повідомив про роботу "легендарної бєлгородської ППО".

Без світла у Бєлгороді залишилися і 30 жовтня. Росіяни заявили про "прильоти" по лініях електропередач.

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