Речь идет о селах Теткино и Попово-Лежачьи. О проблемах сообщил губернатор области Роман Старовойт, передает 24 канал.

Кстати В Курскую область посетил "хлопчатник" и лишил россиян света

Старовойт сначала рассказывал о "нарушенной работе подстанции", но затем перешел к традиционным версиям - мол, "ВСУ сбросили взрывчатку беспилотником". По его словам, ни дома, ни люди не пострадали.

Уже утром губернатор сказал, что все хорошо - свет в селе Теткино подали.

"Хлопок" в России

Курскую область 29 ноября посетил "хлопок" – россияне насчитали "11 прилетов". Уверяли, будто снаряды попали в объект энергообеспечения. Поэтому Суджанский и Кореневский районы частично обесточены.

Кстати, 29 ноября "хлопок" дважды наведывался в Белгород – утром и в обед. Местные жители опубликовали в сети фото неба, на котором виднелись следы взрывов. По версии россиян, работала ПВО.

В России в последнее время участились такие инциденты. К примеру, в подмосковном Кузнецове 1 декабря загорелся цех по производству пластика, а 30 ноября состав пластика занялся в Волгограде.

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