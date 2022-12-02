Двох людей вже затримали правоохоронці. Про це повідомляють російські ЗМІ.

До речі У Росії сумніваються, що Путін здатен досягти цілей у війні проти України, – ISW

У Росії залишають антивоєнні написи на снігу

Днями у Набережних Човнах активісти написали на снігу річки Мелекеска прізвище Олексія Навального. А 1 грудня по напису проїхало судно МНС, щоб стерти його.

Втім, активісти не здалися і того ж дня написали на річці "Ні війні".

У Набережних Човнах виступають проти війни / фото росЗМІ

Згодом стало відомо, що за підозрою в цій акції затримали двох людей – Данила та Максима Заляєвих. За якою саме статтею їх звинувачують – невідомо. Чи надано якісь докази – теж невідомо.

У Москві на кремлівській стіні написали "Ні війні"

У Москві невідомий написав на кремлівській стіні "Ні війні". Напис швидко стерли, а біля стіни поставили майже десяток поліцейських і співробітників ФСБ.

Відомо, що напис з'явився кілька днів тому. Відтепер біля стіни цілодобово чергують додатково три озброєні автоматами та пістолетами поліцейські патрулі.



Біля Кремля чергують поліцейські / фото телеграм-канал Baza



Біля стіни Кремля тепер поставили охорону / фото телеграм-канал Baza

Скільки росіян хочуть продовження війни

Згідно з опитуванням, за переговори з Україною зараз виступають близько 55% росіян, а за продовження війни – 25%, що значно менше показників до оголошення "часткової мобілізації". Однак й 25% – це дуже багато від понад 140 мільйонної нації.

Варте уваги – Плакат "Ні війні" на російському Першому каналі: дивіться відео