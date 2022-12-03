Подробности 24 каналу рассказал военный эксперт и главный редактор Defense Express Олег Катков. Он отметил, что даже американские чиновники прямо называют новый самолет – революционным и первым самолетом 6 поколения.

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В чем особенность нового бомбардировщика США

По словам эксперта, этот самолет должен стать заменой для целой плеяды бомбардировщиков США, в частности, B-2 Spirit, B1 и даже легендарный B-52. Именно он станет основой стратегической авиации ВМС США.

А главную особенность этого самолета не видно на фото и видео, ведь все, что делает его инновационным, находится внутри. Он полностью цифровой и разрабатывался с цифровым прототипированием, а это совершенно новый уровень технологий,

– объяснил Катков.

Редактор Defense Express подчеркнул, что даже по фото этого бомбардировщика видно, что он почти лит – нет никаких стыков панелей и лучше в факторе малозаметности.

"В его производстве задействованы новые технологии и важно то, что этот бомбардировщик опционно пилотируем – то есть там не будет людей, это фактически беспилотник, в котором при необходимости могут посадить 2 пилотов", – заявил эксперт.

Катков заявляет, что это совершенно новая парадигма вида вооружения и он для США станет основой ядерной триады.

Он отметил, что Америка вложила в эту разработку большие средства. "Общая стоимость программы предполагает создание 100 таких самолетов, а стоимость этой разработки оценена в 250 миллиардов долларов", – добавил эксперт.

Катков рассказал о новом бомбардировщике США: видео



Что известно о новом бомбардировщике США