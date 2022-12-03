Подробности 24 каналу рассказал военный эксперт и главный редактор Defense Express Олег Катков. Он отметил, что даже американские чиновники прямо называют новый самолет – революционным и первым самолетом 6 поколения.
К теме В США снова заговорили о предоставлении Украине самолетов: чем они лучше советских
В чем особенность нового бомбардировщика США
По словам эксперта, этот самолет должен стать заменой для целой плеяды бомбардировщиков США, в частности, B-2 Spirit, B1 и даже легендарный B-52. Именно он станет основой стратегической авиации ВМС США.
А главную особенность этого самолета не видно на фото и видео, ведь все, что делает его инновационным, находится внутри. Он полностью цифровой и разрабатывался с цифровым прототипированием, а это совершенно новый уровень технологий,
– объяснил Катков.
Редактор Defense Express подчеркнул, что даже по фото этого бомбардировщика видно, что он почти лит – нет никаких стыков панелей и лучше в факторе малозаметности.
"В его производстве задействованы новые технологии и важно то, что этот бомбардировщик опционно пилотируем – то есть там не будет людей, это фактически беспилотник, в котором при необходимости могут посадить 2 пилотов", – заявил эксперт.
Катков заявляет, что это совершенно новая парадигма вида вооружения и он для США станет основой ядерной триады.
Он отметил, что Америка вложила в эту разработку большие средства. "Общая стоимость программы предполагает создание 100 таких самолетов, а стоимость этой разработки оценена в 250 миллиардов долларов", – добавил эксперт.
Катков рассказал о новом бомбардировщике США: видео
Что известно о новом бомбардировщике США
- Еще в 2015 году министерша ВВС США Дебора Ли Джеймс сказала, что нужен новый бомбардировщик 21-го века, позволивший возможным угрозам со стороны Китая и России.
- Новый бомбардировщик имеет гораздо большие вычислительные возможности по сравнению с B-2. В настоящее время в производстве 6 единиц B-21 Raider. ВВС планируют построить 100 самолетов.
- Он может использовать ядерное оружие или обычную бомбу с экипажем или без него. В США не обсуждают технологии бомбардировщика, но отмечают, что он будет малозаметен.
- Аналитики считают, что другие изменения, вероятно, включают усовершенствованные материалы, чтобы сделать бомбардировщик менее заметным в небе, а также новые способы контроля электронного излучения, чтобы бомбардировщик мог обманывать радары противника и маскироваться под другой объект.