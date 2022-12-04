Информацию о причинах визита опубликовали аналитики 4 декабря – на следующий день после встречи. Они считают, что министр обороны России летал в Беларусь из-за войны в Украине.

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Для чего Шойгу на самолете Путина летал в Беларусь

Шойгу, вероятно, встречался с Хрениным и Лукашенко, пытаясь оказывать давление на Беларусь, чтобы она и дальше поддерживала наступательную кампанию России в Украине,

– заявили в ISW.

Там также предположили, что встреча министров обороны России и Беларуси, вероятно, в дальнейшем укрепит двусторонние связи в военной сфере между Москвой и Минском.

Однако аналитики считают, что Беларусь вряд ли вступит в войну в Украине, ведь там есть "внутренние факторы", сдерживающие готовность Александра Лукашенко прибегнуть к такому шагу.

Что известно о визите Шойгу в Минск