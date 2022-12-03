Розслідування видання "Собєсєднік" за авторством Олега Ролдугіна вже не шокує так, як матеріал дворічної давнини про палац Путіна у Геленджику, адже після вторгнення та відкритого геноциду, що його здійснює Росія, нікого не вражають "аквадискотека" чи "кімнати для грязі". Нині очевидно, що вся Росія – це одна велика "кімната для грязі". 24 канал проаналізував нову інформацію про бункерне життя Путіна.

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Діти підземелля

Розслідуванню не відмовиш у тому, що воно краще наводить оптику та масштаби, містить кілька цікавих фактів і паралелей, а ще – підтверджує, що керівник "спеціальної воєнної операції" та верховний спецоператор відірваний від реального життя.

Що відомо про мережу бункерів Путіна З рослідування стало відомо, що в Путіна є не просто кілька бункерів, а ціла мережа, офіційна та неофіційна. Їхньою побудовою, експлуатацією та ремонтом опікується величезна структура, що є спадкоємицею радянського "П'ятого управління Управління (це не спонтанна тавтологія) справами Ради міністрів РРФСР", а нині перетворилася на корпорацію з власною армією та закритою "екосистемою".



Цікаво, що один із бункерів, а точніше – бункерних палаців, розташований у містечку Міжгір'я, що на Уралі. І тут не уникнути паралелей з іншою резиденцією іншого президента – Межигір'я під Києвом. Її колишній власник також планував правити вічно, проте, не судилося. Як зараз кажуть: "щось пішло не так".



Підземні тунелі мережі путінських бункерів / фото УС-30

А сам Путін, після завершення будівництва у Міжгір'ї, біля Ямантау матиме право на новий титул – легендарного "короля-під-горою", що його свого часу популяризував Толкін (так він називав короля гномів).

Ціна бункерного життя

Скільки коштують бункери Путіна? Мабуть, цього не знає ніхто, вочевидь, це дуже дорого. Проте, можна стверджувати, що він нині є найпродуманішим "виживальником" у світі. І в цьому він дійсно не лише наздогнав, але й перевершив США – батьківщину такої субкультури, як Survivalism.

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Зверніть увагу! Автор розслідування називає суму кошторису в 55 мільйонів рублів лише для "модернізації" трьох ліфтів у московському бункері, а також вказує, що таких бункерів у самій лише Москві десятки. Крім того, зі слів діггерів, під столицею Росії є ціле підземне місто (те саме, з російських pulp fiction романів 90-х, з метровими щурами та іншими атрибутами "пелевінщини").



Це десятки або сотні мільярдів доларів. Можливо, більше. Абсолютно ясно, що ці гроші були вкрадені в російського народу (який вкотре це стерпів й терпітиме далі) й у прямому сенсі закопані у землю.



Путін особисто слідкує за ходом будівництва нових бункерів / фото УС-30

Що можна було б зробити на ці гроші? Все або навіть більше. Можливо, газифікувати всю Росію чи провести опалення та каналізацію до далеких її куточків. Може, навіть ліквідувати такий феномен, як дерев'яні туалети на вулиці. Тоді б росіяни не переживали "ефект Стендаля" щоразу, коли бачать унітаз в Україні.

Втім, швидше за все, всі ці гроші б пішли не на вирішення проблем громадян (бо в Росії такого явища як "громадяни" насправді не існує, там є піддані). Ці гроші б пішли на армію. Й тоді це могла б бути дійсно "друга армія світу" – з сучасними танками, літаками, кораблями та значно більшою кількістю ракет.

Згідно з офіційними даними, Росія за останні 10 років витратила на модернізацію власної армії близько 20 трильйонів рублів. Завдяки цьому російська армія отримала реноме другої у світі. 9 місяців повномасштабної війни в Україні цю репутацію знищили, як і знищили більшу частину потенціалу окупантів. Іншу частину добили самі росіяни.

Можливо, значна частина з тих 20 трильйонів пішла саме на бункери. Тому, коли черговий "мобік" замерзатиме в окопі десь під Бахмутом без шкарпеток та у ватнику, він має дякувати за це своєму президенту. А українці мають дякувати, що їхнім одвічним геополітичним ворогом керує нарцис, позбавлений як почуття міри, так і спроможності "дивитися у завтрашній день".

Примари ядерної війни

Автор розслідування робить головний висновок, що все це не є ярмарком марнославства схибленого диктатора, а план Росії з підготовки до ядерної війни. При цьому, план порятунку не всіх росіян (вони, згідно з наказом Путіна, потраплять до раю), а лише його.

Такого плану, коли маємо справу з Росією, виключати не можна. Проте, не можна виключати й того, що при спробі лише віддати відповідний наказ Путіна вб'ють власні підлеглі й замінять на іншого двійника, який буде трохи обачнішим.

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Це має розуміти і сам Путін. І саме цей факт, а не погрози Китаю, США чи навіть Олексія Данілова роблять варіант ядерної ескалації неможливим. Адже він означатиме й фізичну смерть Путіна. Бункер його не врятує.

Яка доля власників бункерів

Наразі бункерне будівництво в Росії триває. 70-річний Путін хоче нові й нові підземні комплекси, йому мало палаців, він хоче залізти у свої нори ще глибше.



Робітник, які будують бункери Путіну / фото "Трансинжстрой"

Так колись робив інший тиран – Адольф Гітлер. Той також мав чимало бункерів, один із них навіть розташовувався в Україні під Вінницею.

Життя своє Гітлер також закінчив у бункері – у самому серці Берліна. Останні чотири місяці він мешкав під землею у Фюрербункері і звідти продовжував відправляти сотні тисяч людей на забій, свято вірячи у "війну до останнього німця", яку йому обіцяли Геббельс і Шпеєр (останній, щоправда, не досить щиро).

Варто знати Ніякий бункер Путіна не врятує

Саме там Гітлер, якого у фільмі Der Untergang чудово зіграв швейцарський актор Бруно Ганц, виголошував свій знаменитий монолог-мем.

Нині справу Гітлера продовжує Путін і не лише як герой згаданого вище мему про "бункерного діда". Історія повторюється – його армія програє, проте, російський диктатор досі може обирати, де йому було б зручніше піти з життя – під Кремлем, під Геленджиком або під горою Ямантау.

В останньому випадку це було б ефектно, тоді б уся гора стала мавзолеєм диктатора-невдахи й він би перевершив і Цінь Ши-Хуан-ді, і Чингісхана, і фараонів з їхніми пірамідами. Ті теж вірили у загробне життя.

Чи врятує Путіна бункер – дивіться відео: