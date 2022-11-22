Журналісти проаналізували дані західних розвідок, а також низку опозиційних журналістських розслідувань. Окреслили 5 найвідоміших підземних бункерів, в яких може ховатися російський диктатор.

До речі Путін приготував 3 козирі у війні, але вони можуть зіграти проти нього, – ЗМІ

Під Кремлем у Москві

Так, під московським Кремлем є один із найвідоміших та найстаріших бункерів Путіна. Про сховище інформували розвідслужби США ще кілька десятиліть тому. Відповідно до цих даних, бункер № 1 розміщено на глибині 200 – 300 метрів. Він чи не найміцніше укріплене укриття в Росії.

Бункер начебто почали будувати ще у 1950-ті роки, коли були перші випробування атомної бомби. Відтоді інфраструктуру об'єкта постійно вдосконалювали, а захист – посилювали. Ймовірно, зараз московський бункер має високий ступінь захисту. Розраховували, що там перебуватиме найвище військово-політичне керівництво країни під час ядерного конфлікту.

Біля університету Ломоносова

Військова розвідка США повідомляла, що в російській столиці є ще один схожий за міцністю бункер – біля Московського державного університету імені Михайла Ломоносова.

У звіті Міноборони США зазначали, що в таких бункерах можуть сховатись до 10 тисяч осіб. Там начебто є запаси їжі, води, ліків, автономної роботи систем життєзабезпечення, яких має вистачити на кілька місяців після ймовірної ядерної атаки.

Обидва спецукриття у Москві сполучені між собою системою секретної урядової підземної залізниці. Пентагон у звіті наводить схему ймовірного спецтранспорту, накладену на карту Москви. Підземна залізниця має кілька гілок, що можуть вести до інших спецукриттів, а також до VIP-терміналу аеропорту Внуково.

Ново-Огарьово у Московській області

На території державної резиденції Ново-Огарьово, де Путін найчастіше живе протягом 22 років, також може бути підземне сховище. Після початку пандемії коронавірусу диктатор почав прводити наради у форматі відеозв'язку. Подейкують, саме звідси Путін записува звернення протягом двох років.

Під Геленджиком

У січні 2021 мережу сколихнуло розслідування Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального. У ньому мовилось про розкішний палац диктатора Путіна на узбережжі Чорного моря поблизу села Прасковіївка біля Геленджика.

Зазначили, що під палацовим комплексом збудовано 16-рівневий підземний комплекс з ліфтом, винотекою та окремим виходом на пляж до Чорного моря. Журналісти стверджували, що під бункером – цілі підземелля, схожі на мурашник.

Гора Ямантау (Башкортостан, південний Урал)

У виданні The New York Times розсекретили інформацію про підземний бункер, розміщений під гірським масивом найвищої точки південного Уралу гори Ямантау. Писали, що будувати секретне підземне укриття розпочали ще за часів Брежнєва.

Крім того, NYT припускало, що під Ямантау може розміщуватися й секретний завод із виробництва зброї. За даними Стратегічного командування Збройних сил США, гора Ямантау справді може бути секретним комплексом бомбосховищ.

Алтай

Є інформація про нібито найсучасніший бункер Путіна – на Алтаї, поблизу кордону Росії із Монголією, Китаєм та Казахстаном, у гирлі річки Урсул, де вона впадає в ріку Катунь.

Там розміщений рекреаційний комплекс "Алтайское подворье", де, за даними розслідувачів та ЗМІ, відпочиває вся російська політична еліта, а територія санаторію суворо засекречена.

Місцеві говорять, що саме на території Алтайского подворья розміщується так звана "дача Путіна" з секретним найсучаснішим бункером, будівництво якого диктатор контролював особисто.

Дивіться більше – Путін виліз з бункера та наговорив нову дурню: відео