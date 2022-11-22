Москва намагається тиснути на Україну та Захід, бо хоче переговорів про припинення вогню або затягування війни. Тому, як пише німецьке видання, Путін має ще 3 карти в рукаві.

До речі У лютому Путін хоче оголосити загальну мобілізацію в Росії, – Жданов

Газова криза

Російський газ складає близько 6% всього імпорту газу ЄС. Тому порушення потоків може вплинути на енергетичну безпеку в регіонах, які не мають виходу до моря: Баварія, Австрія, Чехія, Словаччина і північна Італія.

Прогнозують, що Росія може взимку ще більше скоротити постачання газу до країн ЄС. Однак цей крок – ризикований для самої Росії: У країни-агресорки вже закінчуються гроші. Якщо відпадуть ще гроші за газ, путінському режиму доведеться суттєво скоротити розходи.

Знищення української енергетики

Росія від жовтня націлена на обстріли енергетичної інфраструктури України. Хочуть залишити українців без електрики, води та опалення.

План Путіна – це настільки ускладнити умови життя в Україні, щоб у президента Володимира Зеленського не було іншого вибору, як прийняти вимоги Москви.

Друга мета Росії – спричинити нову хвилю українських біженців в ЄС. Таким чином Кремль хоче тиснути на Європу.

Проте такі бомбардування мають і наслідки для Росії. Захід прискорив постачання української армії систем ППО, тож з кожною новою системою оборони росіянам стає важче атакувати Україну ракетами.

Загальна мобілізація в Росії

Третій так званий "козир" – це призов мільйонів росіян на фронт. У російській армії дійсно є величезний резерв чоловіків боєздатного віку, яких можна призвати. Інша справа – їх якість. Попри те, що багато мобілізованих погано екіпіровані, без бойового досвіду і мають низький бойовий дух, їхня чисельність все ж таки може тиснути на ЗСУ.

Однак є причини, чому Путін утримується від цього кроку: всередині країни розширення мобілізації було б вкрай ризикованим. Навіть часткова мобілізація викликала невдоволення населення. Видання підсумовує, якщо Путін дасть зброю мільйонам російських чоловіків, ризик збройного опору його режиму зросте.

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