Про це Володимир Зеленський заявив під час пресконференції у Мюнхені, повідомляє 24 Канал.

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Зеленський про участь США у миротворчій місії

Президент розповів про дискусію з представниками Сполучених Штатів. Володимир Зеленський не назвав співрозмовника, втім, зазначив, що той сказав.

Не думаю, що ми готові до boots on the ground (присутності на українській землі). А я відповів: а як тоді щодо кораблів у воді?

– підкреслив український лідер.

Володимир Зеленський зазначив, у рамках миротворчої місії Україна потребуватиме присутності різних родів військ. Наголосив, що для нашої держави критично, аби у цій миротворчій місії брали участь не лише європейські, а й американські військові. Навіть попри те, що наразі США не готові це обговорювати.

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