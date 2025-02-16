Об этом Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции в Мюнхене, сообщает 24 Канал.

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Зеленский об участии США в миротворческой миссии

Президент рассказал о дискуссии с представителями Соединенных Штатов. Владимир Зеленский не назвал собеседника, впрочем, отметил, что тот сказал.

Не думаю, что мы готовы к boots on the ground (присутствия на украинской земле). А я ответил: а как тогда насчет кораблей в воде?

– подчеркнул украинский лидер.

Владимир Зеленский отметил, в рамках миротворческой миссии Украина будет нуждаться в присутствии различных родов войск. Подчеркнул, для нашего государства критически, чтобы в этой миротворческой миссии участвовали не только европейские, но и американские военные. Даже несмотря на то, что сейчас США не готовы это обсуждать.

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