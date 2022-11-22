Журналисты проанализировали данные западных разведок, а также ряд оппозиционных журналистских расследований. Наметили 5 самых известных подземных бункеров, в которых может скрываться российский диктатор.

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Под Кремлем в Москве

Так, под московским Кремлем – один из самых известных и старейших бункеров Путина. Об убежище информировали разведслужбы США еще несколько десятилетий назад. Согласно этим данным, бункер № 1 расположен на глубине 200 – 300 метров. Он едва ли не самое прочное укрепленное укрытие в России.

Бункер вроде бы начали строить еще в 1950-е годы, когда были первые испытания атомной бомбы. С тех пор инфраструктуру объекта постоянно усовершенствовали, а защиту – усиливали. Вероятно, сейчас московский бункер имеет высокую степень защиты. Рассчитывали, что там будет находиться высшее военно-политическое руководство страны во время ядерного конфликта.

Возле университета Ломоносова

Военная разведка США сообщала, что в российской столице есть еще один схожий по крепости бункер – возле Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова.

В отчете Минобороны США отмечали, что в таких бункерах может скрыться до 10 тысяч человек. Там вроде бы есть запасы пищи, воды, лекарств, автономной работы систем жизнеобеспечения, которых должно хватить на несколько месяцев после вероятной ядерной атаки.

Оба спецукрытия в Москве соединены между собой системой секретной правительственной подземной железной дороги. Пентагон в отчете приводит схему предполагаемого спецтранспорта, наложенную на карту Москвы. У подземной железной дороги есть несколько ветвей, которые могут вести к другим спецукрытиям, а также к VIP-терминалу аэропорта Внуково.

Ново-Огарево в Московской области

На территории государственной резиденции Ново-Огарево, где Путин чаще всего живет в течение 22 лет, также может находиться подземное хранилище.

После начала пандемии коронавируса диктатор начал проводить совещания в формате видеосвязи. Говорят, именно отсюда Путин записывал обращение в течение двух лет.

Под Геленджиком

В январе 2021 года сеть всколыхнула расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. В нем говорилось о роскошном дворце диктатора Путина на побережье Черного моря вблизи села Прасковиевка у Геленджика.

Под дворцовым комплексом построен 16-уровневый подземный комплекс с лифтом, винотекой и отдельным выходом на пляж к Черному морю. Журналисты утверждали, что под бункером – целые подземелья, похожие на муравейник.

Гора Ямантау (Башкортостан, южный Урал)

В издании The New York Times рассекретили информацию о подземном бункере, расположенном под горным массивом самой высокой точки южного Урала горы Ямантау. Писали, что строить секретное подземное укрытие приступили еще при Брежневе.

Кроме того, NYT предполагало, что под Ямантау может размещаться и секретный завод по производству оружия. По данным Стратегического командования Вооруженных Сил США, гора Ямантау действительно может быть секретным комплексом бомбоубежищ.

Алтай

Есть информация о якобы самом современном бункере Путина – на Алтае, вблизи границы России с Монголией, Китаем и Казахстаном, в устье реки Урсул, где она впадает в реку Катунь.

Там находится рекреационный комплекс "Алтайское подворье", где, по данным расследователей и СМИ, отдыхает вся российская политическая элита, а территория санатория строго засекречена.

Местные говорят, что именно на территории Алтайского подворья размещается так называемая "дача Путина" с секретным современным бункером, строительство которого диктатор контролировал лично.

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