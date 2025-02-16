Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на американський Інститут вивчення війни.

До теми Чи змінилася ситуація на Покровському напрямку після призначення Драпатого в ОСУВ "Хортиця"

Що відомо про сповільнення наступу ворога біля Покровська

Аналітики зазначають, що у грудні 2024 року та січні 2025 року російські війська здійснили швидке просування, спрямоване на розширення їхнього виступу на південь і південний захід від Покровська. Але з початку лютого просування окупантів на південний захід від Покровська сповільнилося.

Президент України Володимир Зеленський 14 лютого під час Мюнхенської безпекової конференції заявив, що ситуація на Покровському напрямку останніми днями покращилася, а речник української бригади, яка діє в цьому районі, заявив, що активність Росії поблизу самого міста останніми днями зменшилася.

Російським військам було важко просунутися на північ від Котлиного та на захід від Удачного, оскільки вони, здається, зіткнулися з більш узгодженою українською обороною в цих районах. Українські сили також провели кілька контратак поблизу Котлиного та Піщаного, щоб створити загрозу для російських позицій на виступі,

– мовиться у звіті.

15 лютого один російський "військкор" бідкався, що уповільнення російського просування може дозволити українським силам розпочати значні контратаки в найближчі тижні, а також ризикує дати українським військовим можливість зруйнувати російський виступ на південь від Покровська.

Що могло бути причиною сповільнення наступу росіян біля Покровська

Експерти зазначають, що 11 лютого речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов повідомив, що у січні 2025 року на Покровському напрямку російські війська зазнали втрат у близько 7 тисяч одиниць особового складу. До цього 2 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російські війська в січні на цьому напрямку зазнали втрат у близько 15 тисяч військових.

За останні п'ять з половиною місяців російські війська зазнали значних втрат в особовому складі по всій лінії фронту, ймовірно, більшість із них була на Покровському напрямку. Такі втрати, ймовірно, негативно позначаться на боєздатності російських підрозділів у цьому районі,

– резюмують експерти.

Один із російських "військкорів" також жалівся, що дії українських безпілотників значно перешкоджають російській діяльності на Покровському напрямку. Окупант стверджував, що українські безпілотники завдають ударів по будь-яких російських силах, які діють більше ніж за три кілометри на північ і захід від Селидового, і що українські безпілотники контролюють і обмежують доступ до всіх доріг у цьому напрямку.

Росіянин стверджував, що українські безпілотники унеможливлюють для російських сил проведення ротації або поповнення фронтових підрозділів. Тому російська діяльність на південь і південний захід від Покровська зараз дуже складна.

Чи дійсно окупанти готуються наступати на Костянтинівку

Український військовий оглядач Костянтин Машовець 15 лютого заявив, що російське військове командування передислокувало частини 8-ї загальновійськової армії з Курахівського напрямку на Торецький, поблизу Костянтинівки.

Захоплення Покровська було головною оперативною метою російського військового командування в Донецькій області з лютого 2024 року, і російське військове командування могло б передислокувати частини 8-ї загальновійськової армії для підсилення деградованих російських підрозділів на Покровському напрямку, якщо Росія мала намір і надалі вважати це завдання пріоритетним у 2025 році,

– наголошують аналітики.

Передислокація значних російських сил на Костянтинівський напрямок вказує на те, що російське військове командування, можливо, визначило наступ на Костянтинівку як пріоритетне завдання на весну та літо 2025 року.