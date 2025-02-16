Росіяни хотіли обійти Покровськ та зайти в тил на трасу з Павлограда. Нині Сили оборони зачищають російські війська, зокрема у районі Піщаного, й демонструють просування. В етері 24 Каналу ветеран війни з Росією Євген Дикий оцінив ситуацію на Покровському напрямку.

Дивіться також Влучна робота дронів: на Покровському напрямку знищили російську бронетехніку та десант

"Довелось робити нестандартні речі"

Останні новини з Покровського напрямку дійсно радують. Ворог насправді дуже видихнувся у районі Покровська, тому що втрати просто зашкалюють. Цей процес спостерігається протягом місяця.

У росіян все менше успішних штурмів, бо просто нема кому здійснювати нові атаки. Втім, оскільки Покровський напрямок зараз пріоритетний для Кремля, саме на нього кинуті всі основні сили.

У противника зараз гострий дефіцит з бойовою технікою, недарма окупанти пересіли на віслючків. Проте на Покровському напрямку техніка все ж таки з'являється. Туди кидають все, що позалишалось й по людях, й по залізу,

– мовив Дикий.

Тому попри величезні втрати, російські війська донедавна все ж таки просувались, але далі почались контрдії Збройних Сил України.

Яка ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті

"Я б ризикнув пов'язати це з тим, що нам довелось робити нестандартні речі. Дійшло до того, що командувач Сухопутними військами Драпатий їде на місце й особисто командує комбригами, комбатами, вибудовує оборону. Судячи з усього, йому вдалося навести порядок та налагодити взаємодію", – зауважив ветеран війни з Росією.

Тепер це виглядає не просто, що кожна частина стоїть як може, тримаючися зубами за кожний метр нашої землі та відбиває ворогів. Там чітко видно дуже добре скоординовані дії, при тому не батальйонного масштабу. Крім того, вдалось активізувати наші ракетно-артилерійські удари.

Водночас аналітики Deep State у ніч проти 15 лютого оновили свою мапу. Російським військам вдалося частково просунутися на Покровському напрямку, зокрема біля Зеленівки та Дачного