Від початку доби відбулося 99 бойових зіткнень, росіяни завдали 45 авіаційних ударів. Але і вони зазнають втрат, зокрема, на Курщині. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на зведення Генштабу.

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Ситуація на фронті на вечір 14 лютого

На Харківському напрямку ЗСУ відбивають одну атаку противника у районі Глибокого.

На Куп'янському напрямку Росія проводила наступальні дії у напрямках Загризового та Глушківки. Захисники зупинили дві атаки, ще два боєзіткнення тривають.

На Лиманському напрямку загарбники 8 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Новосергіївка, Зелений Гай, Богуславка, Нове, Греківка та Колодязі. Три боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку наші бійці відбили два штурми окупаційних військ поблизу Білогорівки, Верхньокам'янського та Григорівки, одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку тривають два ворожі штурми позицій наших захисників поблизу Часового Яру. Одне боєзіткнення Сили оборони успішно відбили.

Росіяни штурмували позиції українських підрозділів на Торецькому напрямку 10 разів у районах населених пунктів Торецьк, Кримське та Щербинівка. 7 ворожих атак успішно відбито нашими оборонцями, ще три тривають.

На Покровському напрямку від початку доби противник атакував у районах населених пунктів Зелене Поле, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новопавлівка, Успенівка, Котлине, Андріївка, Дачне, Улакли та Шевченко. Наші захисники зупинили 26 штурмових дій, 7 боєзіткнень тривають.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 153 окупанти, з них 84 – безповоротно. Також знищено 5 одиниць автомобільної техніки, мотоцикл, протитанковий засіб, причіпну гаубицю "Мста-Б", 4 антени БпЛА, портативну станцію радіоелектронної боротьби, 3 розвідувальні дрони. До того ж пошкоджено танк та 4 гармати росіян,

– ідеться в дописі.

На Новопавлівському напрямку ворог 13 разів намагався прорвати оборону в районах населених пунктів Костянтинопіль та Бурлацьке. Досі тривають два боєзіткнення.

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаційного удару п'ятьма керованими бомбами по Гуляйполю.

На Курському напрямку з початку доби відбулося 13 боєзіткнень.

А от на Оріхівському та Придніпровському напрямках окупанти не вели активних дій.