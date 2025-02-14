С начала суток произошло 99 боевых столкновений, россияне нанесли 45 авиационных ударов. Но и они несут потери, в частности, на Курщине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сводку Генштаба.

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Ситуация на фронте на вечер 14 февраля

На Харьковском направлении ВСУ отражают одну атаку противника в районе Глубокого.

На Купянском направлении Россия проводила наступательные действия в направлениях Загрызово и Глушковки. Защитники остановили две атаки, еще два боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении захватчики 8 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Новосергиевка, Зеленый Гай, Богуславка, Новое, Грековка и Колодязи. Три боестолкновения продолжаются.

На Северском направлении наши бойцы отбили два штурма оккупационных войск вблизи Белогоровки, Верхнекаменского и Григорьевки, одно боестолкновение продолжается.

На Краматорском направлении продолжаются два вражеских штурма позиций наших защитников вблизи Часового Яра. Одно боестолкновение Силы обороны успешно отбили.

Россияне штурмовали позиции украинских подразделений на Торецком направлении 10 раз в районах населенных пунктов Торецк, Крымское и Щербиновка. 7 вражеских атак успешно отражено нашими защитниками, еще три продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток противник атаковал в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Новопавловка, Успеновка, Котлиное, Андреевка, Дачное, Улаклы и Шевченко. Наши защитники остановили 26 штурмовых действий, 7 боестолкновений продолжаются.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 153 оккупанты, из них 84 – безвозвратно. Также уничтожено 5 единиц автомобильной техники, мотоцикл, противотанковое средство, прицепная гаубица "Мста-Б", 4 антенны БПЛА, портативная станция радиоэлектронной борьбы, 3 разведывательных дрона. К тому же поврежден танк и 4 пушки россиян,

– говорится в заметке.

На Новопавловском направлении враг 13 раз пытался прорвать оборону в районах населенных пунктов Константинополь и Бурлацкое. До сих пор продолжаются два боестолкновения.

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационный удар пятью управляемыми бомбами по Гуляйполю.

На Курском направлении с начала суток произошло 13 боестолкновений.

А вот на Ореховском и Приднепровском направлениях оккупанты не вели активных действий.