Повідомляє 24 Канал з посиланням на Deep State. Аналітики оновили свою мапу у ніч проти 15 лютого.

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Де на фронті росіяни мали успіх

Аналітики повідомили, що російським військам вдалося частково просунутися на Покровському напрямку.

Ворог просунувся біля Зеленівки та Дачного,

– йдеться у повідомленні.

Інформація щодо просування окупантів на інших напрямках не надходила.

Росіяни просунулися біля Зеленівки: дивіться на карті

Окупанти мали успіх біля Дачного: дивіться на карті

До слова, аналітики Інституту вивчення війни також проаналізували ситуацію на фронті станом на 15 лютого. За їх інформацією, українські військові просуваються на північний схід від Суджі в районі лісопаркової місцевості поблизу Косиці.

Водночас карти за 14 лютого вказують на просування російських військ на південній околиці Свердліково, на захід від Суджі.