Сообщает 24 Канал со ссылкой на Deep State. Аналитики обновили свою карту в ночь на 15 февраля.
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Где на фронте россияне имели успех
Аналитики сообщили, что российским войскам удалось частично продвинуться на Покровском направлении.
Враг продвинулся возле Зеленовки и Дачного,
– говорится в сообщении.
Информация о продвижении оккупантов на других направлениях не поступала.
Россияне продвинулись возле Зеленовки: смотрите на карте
Оккупанты имели успех у Дачного: смотрите на карте
К слову, аналитики Института изучения войны также проанализировали ситуацию на фронте по состоянию на 15 февраля. По их информации, украинские военные продвигаются на северо-восток от Суджи в районе лесопарковой местности вблизи Косицы.
В то же время карты за 14 февраля указывают на продвижение российских войск на южной окраине Свердликово, к западу от Суджи.