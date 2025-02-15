Сообщает 24 Канал со ссылкой на Deep State. Аналитики обновили свою карту в ночь на 15 февраля.

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Где на фронте россияне имели успех

Аналитики сообщили, что российским войскам удалось частично продвинуться на Покровском направлении.

Враг продвинулся возле Зеленовки и Дачного,

– говорится в сообщении.

Информация о продвижении оккупантов на других направлениях не поступала.

Россияне продвинулись возле Зеленовки: смотрите на карте

Оккупанты имели успех у Дачного: смотрите на карте

К слову, аналитики Института изучения войны также проанализировали ситуацию на фронте по состоянию на 15 февраля. По их информации, украинские военные продвигаются на северо-восток от Суджи в районе лесопарковой местности вблизи Косицы.

В то же время карты за 14 февраля указывают на продвижение российских войск на южной окраине Свердликово, к западу от Суджи.