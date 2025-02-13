Сейчас в информационном поле много новостей относительно вероятных переговоров – заявления Украины, США и даже страны-террориста. Последняя (полностью оторванная от реальности) выставляет ультиматумы – требует полного контроля над Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областями, включая те территории, которые под контролем Украины, то есть Славянском, Краматорском, Запорожьем и Херсоном.

Однако если смотреть на ситуацию на фронте, то там все несколько иначе. К сожалению, абсолютное большинство Луганщины под контролем врага. Россияне продвигаются в Донецкой области и бои продолжаются под Покровском. Однако после Покровского и Новопавловского направлений, что в Донецкой области, сейчас горячим является Купянский на Харьковщине.

Россияне уже несколько раз пытались снова захватить Купянск. Хотя это им не удается, и враг, к сожалению, активно продвигается в районе города – на севере форсировал реку Оскол и прорвался в Двуречную, на юге – дошел до Оскола в районе Колесниковки и Кругляковки.

Какая ситуация на Купянском направлении, какие тактики там использует враг и зачем россиянам Харьковщина – рассказываем в материале 24 Канала.

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Где продолжаются бои на Харьковщине

Купянское направление – основной плацдарм боев в Харьковской области. В конце 2024 года этот участок фронта был самым сложным после Покровского, Кураховского и Времевского направлений в Донецкой области. За 17 дней в ноябре 2024 года враг совершил 223 атаки на позиции ВСУ. И это показывает, что после Донецкой области второй по активности вражеских штурмов является Харьковская.

Однако, кроме Купянского направления, есть еще Харьковское. 10 мая 2024 года российские войска прорвали границу и начали наступление на два направления – Харьков и Волчанск. К сожалению, в последний оккупантам удалось зайти и сейчас этот город полностью уничтожен, однако захватить его россияне так и не смогли. Продвижение российских войск в направлении Харькова было остановлено вблизи села Липцы. В конце 2024 года на этом направлении также происходило значительное количество боевых столкновений.



Харьковское направление / Карта DeepStateMAP

Но кроме двух основных направлений еще есть село Сотницкий Казачок недалеко от города Золочев. Россияне не впервые захватывали село и не один раз ВСУ выбивали врага оттуда. С ноября 2024 года село снова в оккупации, однако о дальнейших боях на этом участке и наступлении врага на другие населенные пункты речь не идет.



Сотницкий Казачок / Карта DeepStateMAP

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Как россияне делают ставку на Купянск

Сегодня мы больше будем говорить о Купянском направлении, где до сих пор враг прилагает немало усилий для продвижений. Сейчас ситуация там тяжелая – как в районе Купянска, так и южнее.

Сейчас российские войска дошли до реки Оскол в районе сел Колесниковка и Кругляковка. Целью этого продвижения был выход на берег реки и дальнейшее расширение плацдарма на север и на юг, чтобы полностью захватить левобережье. Первой целью этого продвижения многие эксперты и аналитики называли стремление высвободить войска с Купянского направления для переброски на другие участки. Однако этого не произошло.

В мае 2024 года враг усилил штурмовые действия в районе села Табаевка, которое часто становилось эпицентром боевых столкновений, а также в соседних Кисловке и Крохмальном. Очень осложнил ситуацию прорыв врага в Песчаном в июле 2024 года. С тех пор враг усилил штурмовые действия в западном направлении и в ноябре дошел до берега реки Оскол. С тех пор враг на этом участке работает на то, чтобы расширить плацдарм.

Как менялась ситуация на Купянском направлении / Карта DeepStateMAP

Особой целью для россиян является город Купянск, который еще с момента освобождения в сентябре 2022 года является прифронтовым. Стоит отметить, что во время освобождения город был целым, однако постоянные российские обстрелы, которые ведутся до сих пор, уничтожают его.

Вокруг Купянска ситуация обострилась осенью 2024 года, когда врагу удалось прорваться в Синьковке в направлении Голубовки – последнего села, которое разделяет линию фронта и город. А в середине ноября враг настолько поверил в себя, что две колонны техники ворвались в Купянск. Колонны были уничтожены, а зачистка живой силы россиян в городе продолжалась еще около недели.

Прорыв россиян в Купянск / Карта DeepStateMAP

С тех пор все вражеские попытки зайти в город терпят провал, хотя и россияне почти на северо-восточных окраинах Купянска. Однако захватчики продолжают постоянные обстрелы населенного пункта.

В ноябре 2024 года враг также форсировал реку Оскол севернее Купянска и зашел в село Новомлынск. Хотя сначала Силы обороны выбили россиян оттуда, те продолжили попытки и все-таки оккупировали село. Также враг прорвался в Двуречную и Западное, поэтому бои там продолжаются до сих пор.

Что сейчас происходит на Купянском направлении

Бои на Купянском направлении не утихают. Андрей Рубцов, начальник отделения коммуникаций 116-й отдельной механизированной бригады в комментарии 24 Каналу отметил, что враг постоянно пытается продвинуться. Иногда для этого привлекают больше сил, иногда меньше, однако штурмовые действия происходят постоянно. Для атак россияне используют малые штурмовые группы.

Враг постоянно пытается искать слабые места в обороне и, соответственно, штурмовать позиции наших защитников. Обычно это происходит такими небольшими пехотными группами. Но наша героическая пехота, которая тянет на себе такое сложное бремя этой войны, артиллеристы, минометчики, танкисты, операторы – БПЛА работают на то, чтобы не дать врагу достичь тех целей, которые он себе поставил,

– отмечает Рубцов.

В бригаде также отмечают, что ранее враг прибегал к тактике механизированных штурмов, используя значительное количество бронетехники, однако после серии неудач, а именно уничтожения колонн техники украинскими защитниками, от этой тактики россияне отказались.

Россияне постоянно привлекают новых бойцов, пытаются покрыть собственные потери. Конкретную цифру привлеченной вражеской живой силы в бригаде не называют, поскольку эта цифра постоянно меняется. Однако неизменно одно – враг в живой силе все еще имеет преимущество.

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Зачем россиянам Харьковская область

Пока информационное пространство наполнено заявлениями о возможных переговорах по мирному урегулированию, со стороны России звучат претензии на АР Крым и 4 украинские области – Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую. На основе своих "псевдореферендумов" россияне требуют признать их полный контроль над этими регионами. Включая населенные пункты, которые не оккупированы – Запорожье, Гуляйполе, Орехов, Вольнянск, Херсон, Берислав, Краматорск, Славянск, Покровск, Константиновка и другие.

Однако никогда речь не идет о Харьковщине, поэтому возникает вопрос – почему россияне прилагают там больше всего усилий после Донетчины, чтобы захватить новые территории? То есть ситуация, где россияне грезят о захвате Запорожья, но штурмуют окрестности Купянска.

Объяснений два. Первое – Харьковщина для россиян сейчас как для Украины Курщина. То есть это некий плацдарм для сковывания определенной части войск из-за необходимости привлекать их именно там. А также инструмент для манипуляции в возможных переговорах, мол, "согласитесь на это и мы отойдем от Купянска и Волчанска".

А второе объяснение куда прозаичнее. Андрей Рубцов замечает, что несмотря на все заявления Кремля, их аппетиты не ограничиваются 4 украинскими областями, они стремятся к полному захвату и уничтожению Украины.

Они не ограничатся несколькими областями, если говорить о глобальной цели, а она заключается в полном захвате Украины и уничтожении нас как нации. Если вспомнить начало полномасштабного вторжения, они пытались захватить Киев, но только благодаря нашим героическим воинам им этого не удалось,

– отмечает Рубцов.

Россию истощает та война, которая продолжается сейчас. Поэтому враг и не против получить возможность "остановиться", но одновременно получить то, что можно выдать как "победу". Россияне забыли, как пропаганда кричала о скором падении Киева и теперь они верят, что цель войны – контроль над 4 областями, которые они себе вписали в конституцию.

И намерения россиян захватить Купянск показывают, что они стремятся только к полному контролю над Украиной. И мир им не нужен, разве что как пауза перед новым вторжением. Россия десятки лет готовила почву для того, чтобы вернуть Украину в "медвежьи объятия" и готова продолжать делать для этого все.