Город Курахово Донецкой области еще со времен АТО и ООС был прифронтовым. Но сейчас, к сожалению, он уничтожен российскими дронами, снарядами и авиабомбами.

В прошлом году бои за Курахово многие эксперты называли главной битвой этой зимы. И в чем-то они не ошиблись – эта битва действительно стала важной. И не только масштабом, но и проблемами, которые она открыла.

Почему Курахово стало полем битвы, что сейчас происходит в информационном поле вокруг города и, главное, какие проблемы открывает эта страница войны? Обо всем этом рассказываем в материале 24 Канала.

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Горняк, Угледар и "ворота" в Курахово

Ситуация на фронте динамичная и постоянно меняется. Например, в начале прошлой осени в районе Курахово ожесточенные бои разворачивались в городе Красногоровка, который враг суммарно пытался захватить 5 месяцев. В то же время к югу от Курахово россияне атаковали в прилегающих к Угледару населенных пунктах – Водяном и возле Пречистовки. Тогда ситуация на Угледарском направлении выглядела, если так можно сказать, – привычной.

Наиболее драматично разворачивались события к югу от Курахово. Россияне стремительно продвигались на Покровском направлении и, к сожалению, одно за другим захватывали села. По состоянию на начало сентября 2024 года вражеские войска уже были в Новогродовке, под Селидовым и Украинском и совсем недалеко от Покровска, Новоэкономического и Мирнограда.



Донецкая область, сентябрь 2024 года / Карта DeepStateMAP

Ровно через месяц ситуация ухудшилась. Россияне к югу от Курахово существенно активизировались и по состоянию на начало октября зажали Угледар в "клешни". К сожалению, уже вскоре Силам обороны пришлось отступить. Еще тогда в информационном поле звучало – "Угледар – это ворота в Курахово". А дело в том, что в южной части подконтрольной Украине Донецкой области это были последние два города.

Тем временем на Покровском направлении за месяц враг захватил Новогродовку и Украинск, давил на окраины Селидово и продвигался к городу Горняк.

Завершились бои в Красногоровке и россияне упорно рвались к Курахово.



Ситуация в Донецкой области, начало октября 2024 года / Карта DeepStateMAP

Но в течение следующего месяца зайти в Курахово россиянам никак не удавалось, несмотря на все попытки и старания. Хотя россияне уже били из всего вооружения по городу, Силы обороны, в том числе и 46-я отдельная аэромобильная бригада, не допускали прорыва россиян.

Но ситуация осложнялась продвижениями россиян на севере и на юге от города. После захвата Угледара враг фактически "взял курс" на Курахово, чтобы давить на город и с юга. Единственное, что в какой-то степени спасало украинских военных от окружения – Кураховское водохранилище на севере. Однако от обстрелов это не спасало вообще.



Ситуация в Донецкой области в ноябре 2024 года / Карта DeepStateMAP

Еще одной проблемой стала оккупация города Горняк – стратегической высоты. Там в свое время была радиовышка, которая охватывала временно оккупированные территории Донецкой области и делала доступным украинское радио для тех, кто жил в оккупации. Захват этой высоты упростил россиянам задачу по выходу на берег водохранилища.

Уже в первые дни ноября россиянам удалось ворваться в Курахово.

70 суток боев в Курахово

3 ноября россияне прорвались на восточные окраины Курахово. Очень усложняло оборону города и то, что россияне захватили село Дальнее к югу от него. Это создало дополнительное давление на гарнизон, который оборонял город.

К середине декабря врагу удалось дойти до центральной части Курахово. А над Силами обороны нависала новая угроза. Россияне захватили Старые Терны. Ситуация выглядела так, что подразделения врага из Старых Тернов и Зеленовки могут сойтись в селе Дачное и образовать котел. До конца года угроза окружения сохранялась, но, очевидно, замкнуть кольцо враг мог бы попытаться в Улаклах. К счастью, ни один из этих замыслов не был реализован.

Россияне активно использовали технику для штурмов и прорывались в самом городе, захватывая отдельные здания. Например, школы №3 и №5. Враг привлек огромное количество живой силы – украинские военные наносили оккупантам максимальные потери, но все же давление не останавливалось.

Проблемы также были и на флангах. На севере россияне стремительно взяли контроль над берегом водохранилища, а на юге давили с направления Угледара, из-за чего образовался так называемый "Успеновский мешок" – полуокружение Сил обороны в районе села Успеновка, которое закончилось отходом Сил обороны.

Уже в первые дни 2025 года ситуация в Курахово крайне ухудшилась. Россияне активно продвигались в западной части города, ВСУ держали оборону в районе ТЭС. Уже 10 января почти весь город оказался под вражеским контролем – оккупанты хвастались кадрами, как одна из местных жительниц "приветствовала" российскую армию в городе.



Ситуация в Донецкой области в начале 2025 года / Карта DeepStateMAP

Аналитики DeepState рассказали некоторые детали обороны Курахово, ссылаясь на непосредственных участников битвы. По их словам, у тех, кто оборонял город, было недостаточно сил и средств. Аналитики говорят, что фактически бремя обороны города упало на 46-ю отдельную аэромобильную бригаду, которая и до последнего держала оборону на ТЭС. Еще осенью в поддержку 46-й бригаде отправили новую 157-ю бригаду, однако это усиление не помогло.

Также в DeepState говорят, что особенно нехватка личного состава ощущалась в микрорайоне Южный, где бойцы в оперативном окружении продолжали держать оборону, хотя "многоэтажек было больше, чем солдат", – так аналитикам сказал один из командиров стратегического уровня. Аналитики говорят, что только треть гарнизона микрорайона смогла вырваться из окружения.

Начальник отделения коммуникаций 46-й ОАэМБр Александр Невидомый в комментарии 24 Каналу отметил, что бригада на Кураховском направлении противостояла 7 российским подразделениям.

Из частей противника, которые противодействовали и противодействуют 46-й ОАэМБр, могу назвать: 5-ю ОМСБр, 102-й и 103-й мотострелковые полки, 163-й и 68-й танковые полк 150-й дивизии 51-й армии. А после выхода во фланги на нас перебросили 110-ю и 114-ю ОМСБр,

– отметил Невидомый.

То есть становится очевидным факт, что украинские силы действовали в условиях существенного превосходства врага в живой силе. При этом россияне практически и не меняют свои тактики. В районе Курахово россияне проводили штурмовые действия малыми группами по 4 – 6 пехотинцев. Враг может отправлять до 20 таких групп для достижения цели.

Работа 46-й ОАэМБр на Кураховском направлении: смотрите видео

Кроме того, россияне активно используют ударные БПЛА. В 46-й ОАэМБр говорят, что в последнее время их количество существенно возросло: враг активно применяет барражирующие боеприпасы, в частности "Молнию" и "Ланцет". Также активно работают вражеские минометы, ствольная и реактивная артиллерия.

За последнюю неделю очень активизировались российские БПЛА – речь идет о FPV и сбросах. На этом враг делает особый акцент, учитывая просевшие фланги к северу и югу от Курахово. Эти дроны осуществляют также активное дистанционное минирование наших логистических путей,

– отмечает Александр Невидомый.

Потери врага в Курахово

Силы обороны продолжают наносить врагу потери. И, к сожалению, россияне все равно продвигаются, потому что у них все еще сохраняется преимущество в живой силе и технике. Однако все больше военнослужащих, экспертов и аналитиков говорят, что потери вражеской армии в 1,5 раза выше, чем темпы мобилизации. То есть так или иначе, но Силы обороны продолжают уменьшать российскую армию.

Например, 46-я ОАэМБр в конце 2024 года подвела итоги потерь врага, которые они нанесли противнику в районе Марьинки и Курахово в течение года. Бойцы бригады ликвидировали и уничтожили:

4 206 оккупантов;

118 танков;

63 артиллерийские системы;

2 318 БПЛА различных типов;

243 боевые бронированные машины;

144 автомобиля, квадроциклы и мотоциклы;

53 единицы легкобронированной техники.

Также бригада взяла в плен 61 россиянина.

В бригаде отмечают, что статистика включает только подтвержденные потери врага, однако их количество существенно выше.

Важно учитывать, что это результат работы одной бригады в конкретной зоне ответственности. То есть это колоссальные потери сразу нескольких вражеских подразделений, которым противостояли наши бойцы.

Бои в Курахово продолжаются?

В информационном пространстве битвы вокруг того или иного города являются отдельным "полем битвы". В условиях большой войны, конечно же, много информации озвучивать нельзя. Однако, когда есть большой общественный запрос, бывают случаи его игнорирования. Тогда те, кого интересует информация, идут на вражеские ресурсы.

Что касается коммуникации боев за тот или иной город, можно рассмотреть несколько примеров. Например, Бахмут. В мае 2023 года вагнеровцы заявили, что якобы захватили город. Украинская сторона оккупацию города не подтвердила. Да и речь идет не об оккупации, а о контроле над территорией, ведь Бахмут был уничтожен полностью.

Однако после серии заявлений с отрицанием Бахмут исчез из информационного пространства. Окончательно 100% Бахмута на карте DeepState были обозначены только в начале января 2024 года – до конца 2023 года еще продолжались бои в районе бывшего сокового завода, который оставался серой зоной. В украинской документации считается, что бои продолжались до 12 декабря, а с 13 декабря 2023 года Бахмут оккупирован. Однако в информационном поле эти факты остались обделенными вниманием. Кстати, оборону юго-западных окраин Бахмута в 2023 году держала та же 46-я бригада.



Окрестности Бахмута в декабре 2023 года / Карта DeepStateMAP

Серия потерь городов в Донецкой области в основном также осталась не прокоммуницированной. Не в последнюю очередь из-за отсутствия значительного запроса. О захвате Красногоровки заявили только в DeepState еще в октябре 2024 года, хотя сейчас это совершенно очевидный факт. Однако в официальном перечне территорий, где ведутся боевые действия, Красногоровка считается оккупированной с 12 ноября 2024 года. На тот момент россияне уже прорвались в Курахово.

Если опираться на официальную коммуникацию и заявления уполномоченных лиц, битва за Курахово еще продолжается. Последнее заявление относительно города было от ОСГВ "Хортица", в котором были опровергнуты сообщения об его оккупации. А еще правительство не обновляло перечень зон боевых действий, поэтому пока и на документальном уровне Курахово – зона, где продолжаются бои. Даже если контроль над городом уже потерян.

Кто виноват в потере Курахово?

На днях спецкор ТСН Юлия Кириенко-Меринова заявила, что ответственность за потерю Курахово хотят переложить на бывшего командира 46-й ОАэМБр Виталия Золотарева и против него возбуждено уголовное дело. Интересно, что такую же информацию сообщают и аналитики DeepState, ссылаясь на источники в бригаде.

24 Канал обратился в ГБР относительно вероятного подозрения полковнику Золотареву, на что нам ответили, что такой информации в ГБР нет.



Виталий Золотарев, бывший командир 46-й ОАэМБр / Фото 46-й ОАэМБр

Разговоры о "поиске виновных" относительно Курахово происходят на фоне судебного процесса в отношении генералов, которых называют виновными в прорыве россиян на Харьковщине в мае 2024 года.

Хотя "поиск виновных" скорее выглядит как бегство от реальности, в которой надо признавать ошибки и то, что есть системные проблемы. При желании можно привлечь к ответственности любого – ответственных за оборону Горняка или Угледара или даже Красногоровки и Марьинки, ведь это так или иначе повлияло на то, что враг смог дойти до Курахово.

Также "обвинять" можно ответственных за личный состав в Силах обороны, ведь мы до сих пор в ситуации, когда у врага значительно больше живой силы, а тем временем многие бригады недоукомплектованы до конца.

"Виновных" искать можно долго, и даже надо, если речь идет о преступных приказах и так далее, однако есть вещь, которую нужно учитывать, – мы воюем не против идиотов с палками и камнями, а с армией, которая не жалеет никаких ресурсов для достижения своей цели, и противодействовать ей трудно. Иногда даже одна ошибка может привести к необратимым последствиям. Примеры с Покровского направления показывают, что потеря одного села может поставить всю оборону под угрозу (Очеретино в апреле 2024 и Песчаное в июле 2024).

Есть ли в украинской армии ошибки? К сожалению, да. Должны ли эти ошибки быть расследованы? Да. Однако нельзя найти одного виновного в той или иной ситуации, вынести приговор и забыть. Самое главное, чтобы из каждой операции (успешная она или не очень) были сделаны выводы, ведь война все еще продолжается и враг не стоит на месте.