О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 20 по 26 января 2025 года, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор проводим по данным карты DeepStateMAP.

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Бои на Курщине, в Харьковской и Луганской областях

Впервые за несколько недель на Курском направлении не зафиксировано никаких изменений на линии фронта. Однако там продолжаются тяжелые бои на севере и на юге образованного ранее плацдарма, а также в районах Мартыновки и Погребков.

Также продолжаются бои в районах Липцев и Волчанска на Харьковщине, однако изменений на линии фронта там не зафиксировано. Враг продолжает постоянные обстрелы из артиллерии и управляемыми авиабомбами. Также захватчики постоянно атакуют Харьков.

На Купянском направлении ситуация остается сложной, однако по сравнению с прошлыми неделями есть тенденция к стабилизации линии фронта. Севернее Купянска россияне смогли продвинуться возле села Западное, а северные окраины населенного пункта перешли в серую зону.

Южнее Купянска вражеские войска продвинулись возле Табаевки. В то же время их намерения расширить плацдарм в направлениях Колесниковки и Кругляковки продолжают терпеть провал. В районах Лозовой, Зеленого Гая и Копанок врагу также продвинуться не удалось.





Ситуация на Купянском направлении / Карта DeepStateMAP

Тяжелые бои продолжаются и на Луганщине, где враг пытается выйти на админграницы области. На прошлой неделе россиянам удалось продвинуться в Макеевке в направлении Грековки.

В то же время в районе Невского, Ивановки и Тернов несмотря на успехи вражеской армии неделей ранее, на прошлой неделе линия соприкосновения не изменилась.





Ситуация на Луганщине и севере Донецкой области / Карта DeepStateMAP

Бои в Часовом Яре

На Северском направлении бои продолжаются в районе села Выемка, однако никаких изменений на линии соприкосновения на этом направлении не зафиксировано.

В то же время продолжаются 298-е сутки обороны Часового Яра. Большая часть города остается под контролем Сил обороны. Столкновения продолжаются в городской застройке в микрорайонах Десятая, Новосеверный, Новый и в центральной части города.

На прошлой неделе россиянам удалось продвинуться вблизи восточных окраин города возле микрорайона Новый. В то же время относительно самого города – расширилась серая зона в центральной части. Враг продолжает разрушать Часов Яр из всего имеющегося вооружения.

Осложняет ситуацию и то, что вблизи города россияне начали использовать подразделения ахматовцев и бывших вагнеровцев. В 24-й бригаде имени Короля Даниила говорят, что они подготовлены к штурмам.





Ситуация в Часовом Яре / Карта DeepStateMAP

Бои в Торецке

Сложные бои продолжаются также и в районе Торецка и в самом городе. Враг сбрасывает ежедневно десятки авиабомб, разрушая буквально все. Это усложняет оборону.

Более того, почти вся подконтрольная Украине территория Торецка обозначена как серая зона. Бойцы, которые держат оборону в городе и в его окрестностях говорят, что причиной этого является то, что линии фронта, как таковой, в Торецке и вблизи него нет. Это усложняет ситуацию, потому что позиции Сил обороны и врага могут быть в соседних домах и есть также возможности заходить в тыл как со стороны противника, так и со стороны Сил обороны.

На прошлой неделе врагу удалось продвинуться в северной части Торецка в направлении Крымского, а также в западном направлении вплоть за пределы города.





Ситуация в Торецке / Карта DeepStateMAP

Что происходит вокруг Покровска

Покровское направление остается одним из самых сложных на линии фронта, ведь враг прилагает немало усилий для того, чтобы воплотить план по окружению Покровска.

В районе Воздвиженки россияне почти дошли до трассы Покровск – Константиновка. Расстояние от линии фронта до дороги – около километра. Также враг штурмует Барановку и хочет продвинуться в направлении Елизаветовки.





Ситуация в районе Воздвиженки / Карта DeepStateMAP

Расстояние от линии фронта до Покровска в течение недели не изменилось. Хотя бои продолжаются в Николаевке, Дачном, Зеленом и Песчаном, однако врагу продвинуться не удается.

В то же время оккупанты обстреливают Покровск из различных видов вооружения. Например, на прошлой неделе враг ударил по центральной части, уничтожив дома и торговый центр.

Сложная ситуация на границе Донецкой и Днепропетровской областей. Там продолжаются бои в районах населенных пунктов Новоандреевка, Надеждинка, Успеновка, Удачное и Котлино. Враг всячески пытается выйти на административную границу областей и сейчас расстояние от линии соприкосновения до границы составляет 4,5 километра.

Самые тяжелые бои идут за село Удачное. На прошлой неделе Силам обороны удалось отбросить противника в районе этого села, однако оккупанты продолжили натиск и снова продвинулись. За Удачным расположено село Молодецкое, которое на этом участке является последним населенным пунктом Донецкой области. Следующее село – Новоподгородное, Днепропетровской области. Там продолжается эвакуация людей, но еще около 60 человек остаются там.





Ситуация на Покровском направлении / Карта DeepStateMAP

Бои на юге подконтрольной Украине Донетчины

Ситуация на южной части подконтрольной Украине части Донецкой области крайне сложная. На Кураховском направлении продолжаются бои по всей линии соприкосновения.

На прошлой неделе вблизи села Шевченко Силы обороны отбросили противника. Однако враг продолжает атаковать и прорвался и закрепился в Андреевке. Также продолжаются бои в Славянке, Петропавловке и Дачном. Вокруг Улаклов и Константинополя образуются клещи.





Ситуация на Кураховском направлении / Карта DeepStateMAP

На Времевском направлении ситуация также сложная. На прошлой неделе россияне полностью захватили Времевку и абсолютное большинство Великой Новоселки. Официально украинская сторона не подтверждает потерю Великой Новоселки, ведь продолжаются бои на окраинах. Однако по центральной части, к сожалению, разгуливает враг.

Судя по тенденциям, в дальнейшем враг стремится атаковать на север для воплощения плана полной оккупации Донецкой области.





Ситуация в районе Великой Новоселки / Карта DeepStateMAP

Великая Новоселка после оккупации Курахово была последним крупным форпостом Украины на южной части подконтрольной Донецкой области. От Ровнополя до Участного в Донецкой области теперь остаются только села.

В то же время в Запорожской области продолжаются бои в районе Работино, а на Херсонщине оккупанты продолжают попытки высадиться на островах на Днепре, но Силы обороны уничтожают захватчиков.

В информационном пространстве сейчас очередной всплеск новостей о переговорах и прогнозируемых датах начала. Однако сейчас это все лишь слова, пока все бремя войны лежит на наших воинах, которые нуждаются в постоянной поддержке, а самый простой способ поддержать армию прямо сейчас – задонатить на сбор. Именно для этого работает наш благотворительный Фонд24 – здесь вы можете найти сборы на актуальные потребности различных подразделений и отчеты за уже проделанную работу. Переходите по ссылке и присоединяйтесь.