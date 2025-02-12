Так днями військові 71 окремої єгерської бригади знищили російську техніку разом із десантом. Про це повідомляє 24 Канал на ОСУВ "Хортиця".

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ЗСУ знищують росіян на Покровському напрямку

Українські захисники атакували ворога ударними FPV-дронами. Кілька боєприпасів, що скинули з БпЛА, пошкодили російську бронетехніку, яка рухалася українськими полями. Разом з машинами було ліквідовано та поранено й кілька десятків окупантів. Бійці продемонстрували влучну роботу, яка допомогла зупинити ворожий штурм.

Пілоти БпЛА бригади FPV-дронами зі скидами, не залишають без уваги ні ворожу техніку, ні піхоту,

– йдеться в повідомленні.

Відтак, спроби російської армії прорвати оборону ЗСУ зазнали краху.

Успішна робота бійців ЗСУ проти ворожої техніки та піхоти: відео

Дрони допомагають військовим на фронті

Як раніше розповідав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, Україна нарощує кількість безпілотних систем. Наші дрони лише за січень знищили понад 66% російської техніки на полі бою. Завдяки БпЛА захисники тримають окупантів якомога далі від своїх окопів, а також обороняють позиції.

У планах військового командування є збільшення кількості дронів у механізованих бригадах, що дозволить посилити їхню бойову спроможність.