Про це пише 24 Канал з посиланням на Deep State. Також стало відомо, що в ЗСУ зупинили процес створення нових бригад, оскільки важливо доукомплектувати наявні. Про це повідомив Павло Паліса.

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Як рухається фронт станом на 12 лютого

Аналітики нанесли на карту просування ворога на Лиманському, Времівському, Покровському напрямках. На останньому є відразу 4 просування окупантів.

Ворог просунувся біля Макіївки, Новосілки, Шевченка, в Котлиному, Андріївці та Дачному,

– мовиться у дописі.

Дивіться карти Deep State щодо російських просувань:

У Генштабі на 8 ранку 12 лютого повідомили, що на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 30 штурмів агресора в районах населених пунктів Водяне Друге, Піщане, Покровськ, Успенівка, Улакли, Тарасівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Котлине, Молодецьке, Удачне, Надеждинка, Олексіївка, Дачне та Шевченко.

Відповідно до аналізу ISW, на Торецькому напрямку були просування обох сторін. А ще росіяни просунулися на схід Запорізької області.