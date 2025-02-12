Таке рішення ухвалили на рівні ставки, про що повідомив заступник керівника Офісу Президента України, полковник Павло Паліса. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Ми-Україна.

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Чому в Україні зупинили створення нових бригад

В Україні припинили формувати нові бригади, натомість доукомплектовують наявні.

Окрім того, ті бригади, які на цей час вже сформовані або на завершальній стадії, буде тривати їхня підготовка, знову ж таки, і з врахуванням тих моментів, які ми мали попередні рази,

– сказав Паліса.

Він також прокоментував ситуацію із постачанням озброєння, наголосивши, що затримки пов’язані передусім із питаннями політичної волі та логістики.

"Є певні затримки у певних видах озброєння. Над цим працює велика команда людей, щоб пришвидшити доставку потрібної Україні зброї, боєприпасів, інших матеріальних засобів, які так необхідні Збройним силам", – додав заступник керівника Офісу президента.