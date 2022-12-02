Таку думку 24 каналу озвучив російський опозиційний журналіст та міжнародний оглядач Іван Яковина. За його словами, найімовірніше, ліквідовувати Путіна прийдуть його так звані друзі, які чудово знатимуть, де він перебуває. Отже, кількість бункерів для російського диктатора не зіграє значної ролі.
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Путіна не врятує жоден бункер
Так, номінальні друзі Путіна підтримували його поки він гарантував їм збереження багатства та інтересів. У такому випадку очільник Кремля був їм необхідний і вони "стояли за нього горою".
Однак зараз він стає для них тягарем та заважає. Так звані друзі російського диктатора тікають з країни-агресорки та міняють громадянство. Наразі оточення Путіна, ймовірно, не знає як вчинити з ним та трохи побоюється, але рано чи пізно почнуть діяти, адже вони є досить жорсткими та впливовими людьми.
Ніякий бункер Владіміра Путіна не врятує. Мабуть, його міг би врятувати зараз лише моментальний вихід усіх військ з території України та припинення війни,
– зауважив російський опозиційний журналіст.
На його думку, США в такому разі, ймовірно, могли б надати російському диктатору гарантії безпеки, якби той попросив. Утім, можливо про це вже й пізно говорити.
Повний стрім з Іваном Яковиною: дивіться відео
Де розташовані бункери російського диктатора
- Російські журналісти зробили розслідування про глобальну мережу секретних бункерів Владіміра Путіна. Вони розташовані від Москви й аж до Уралу. Крім того, їх продовжують будувати. Вони розташовані завглибшки у 200 метрів.
- Деякі секретні сховища почали будувати ще за радянських часів для перших осіб держави. Втім, останнім часом роботи знову активізувалися.
- У Путіна є офіційна і неофіційна система бункерів. Кількість приватних набагато більша, ніж тих, які можна вирахувати за держконтрактами і якимись іншими роботами.
- Приховані тунелі є і навіть центрі Москви. Відома підземна система "Метро-2" пов'язує урядові установи Москви, передусім Кремль, із бункерами в російській столиці, Балашисі, Чехові та мало не в Калузі.