Глава российского МИДа банально сказал, что Путин и Лукашенко подтвердили курс на сотрудничество. Однако дальше пошла сумасшедшая риторика. 24 канал.

Кстати говоря Совместные военные учения и подготовка к рывку: о чем договорились Путин и Лукашенко

Лавров цинично заявил, что Запад "поддерживает убийство Киевом российского населения". Это, мол, показывает, что в мире "опять возникли нацисты". Хотя на самом деле весь мир видит, что Россия убивает украинцев, ежедневно обстреливая мирную инфраструктуру.

Оправдание войны

Лавров стал оправдывать войну. Говорил, что "специальная военная операция", как он называет вторжение, была совершенно необходима. Придумал даже абсурдную причину – чтобы сорвать планы по превращению Украины в "антироссию". Министр говорит, что действия России обеспечили "провал геополитической игры Западу".

Далее он рассказывал, мол, Запад будет сопротивляться, но большинство стран якобы не поддерживают такое "доминирование". Конечно, Лавров упомянул и о потолке на цены на газ. Сказал, что это неприемлемое решение, как и в отношении нефти.

В заключение начал уверять, что Россия и Беларусь не планируют совместную наземную операцию против Украины. Хотя очевидно, что верить заявлениям российских чиновников не следует, поскольку ложь можно заметить чуть ли не в каждом слове.