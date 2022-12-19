Как известно, юмор продлевает жизнь, – именно поэтому в понедельник, 19 декабря, президенты России и Беларуси решили встретиться и "потешить" людей своими очередными маразматическими заявлениями. В частности, Лукашенко констатировал, что не позволит никому "нагибать" государства, а сотрудничество между Минском и Москвой будет способствовать развитию обеих стран. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Отношения между Беларусью и Россией "будут укрепляться"

Со слов Лукашенко понятно, что Беларусь с радостью относится к тому, что Кремль руководит ею, как захочет, и использует так, как ему вздумается.

Наши отношения будут только укрепляться. А базу мы сегодня фактически создали для будущего рывка,

– сказал пес Путина.

Очевидно, речь шла об экономическом "рывке". Кроме того, Лукашенко констатировал, что Минску нужна кооперация с Москвой, чтобы больше никто не "нагибал" Беларусь. Однако он почему-то не упомянул, что именно Россия является государством, которое презирает суверенитет других и пытается "нагибать" Беларусь, отправляя свои войска на ее территорию.

В то же время следует сказать, что Лукашенко не уставал петь панегирики Путину, рассказывая, что "именно он не бросил Беларусь в трудную минуту". Также президент-диктатор сказал, что "Россия может обойтись без Беларуси, а Беларусь без России – нет".

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Какая была цель визита Путина в Минск

Советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франек Вячорка рассказал, зачем российский диктатор решил встретиться в столице Беларуси со своим вернейшим псом. По его словам, во время встречи могла идти речь и о политико-военном сотрудничестве, и об экономической интеграции. О деталях станет известно вскоре. Кроме того, он отметил, что эта встреча больше нужна Лукашенку, чем Путину.