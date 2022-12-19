Об этом 24 каналу рассказал советник Светланы Тихановской Франек Вячорка. Он отметил, что в следующие несколько дней будет понятно, о чем шла речь во время встречи Путина и Лукашенко: о политическо-военном сотрудничестве или об экономической интеграции.

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Этот визит больше нужен Лукашенко

По его мнению, глава Кремля приехал в Минск, чтобы, возможно, привлечь Лукашенко к более активному участию в войне, к более активному выражению поддержки России. Но этот визит не преследует цели надавить на белорусского самопровозглашенного президента.

Если бы у Путина была такая цель, он не поехал бы в Беларусь лично. Существует много инструментов нажать на него через военных, через КГБ, применить экономические рычаги,

– считает Вячорка.

По его словам, этот визит больше нужен Лукашенко, чем Путину, потому что таким образом российский диктатор демонстрирует свое признание Лукашенко сувереном.

"Он не только марионетка, выполняющая указания из Москвы. Да, Лукашенко, возможно, зависим, но он партнер, ведь сам "царь" посвятил ему свое время и лично наведался к своему единственному и самому главному союзнику", - заметил советник.

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Тестирование ситуации

Он подчеркнул, что этот визит Путина в Минск связан с состоявшимся ранее приездом министра обороны России Сергея Шойгу в Лукашенко.

Это было тестирование ситуации, насколько Лукашенко и его военные готовы прогнуться. Шойгу договорился о поставках Беларуси оружия для России. И наоборот – на размещение большего количества российских военных на белорусской территории,

– считает Вячорка.

Он подчеркнул, что сейчас Путину важно зафиксировать все эти договоренности.

"Также есть возможность подписания символических договоров об углубленной интеграции, создании СССР 2.0 или Союзного государства в новой форме", – рассказал советник Светланы Тихановской.

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