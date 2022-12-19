Лукашенко заявил, что укрепление белорусско-российских связей "стало ответом на изменяющуюся ситуацию в мире". О еще говорили Путин и белорусский президент – читайте далее в материале 24 канала.
Важно В Беларусь "зовут" войну, – политолог назвал план Путина по Лукашенко
Что обсудили Путин с Лукашенко
Главное из заявлений Путина на встрече:
- Экономика – приоритет в развитии отношений России и Беларуси;
- Путин ожидает в этом году новый рекорд по товарообороту России и Беларуси, он достигнет 40 миллиардов долларов;
- Россия готова и дальше развивать атомные проекты в Беларуси, науку, готовить кадры.
Главное из заявлений Лукашенко:
- Беларусь и Россия, несмотря на "некоторые шероховатости", находят ответы на все угрозы;
- Лукашенко надеется, что Запад "прислушается к голосу разума" и диалог о безопасности возобновится:
Россия и Беларусь открыты для диалога с другими государствами, в том числе и европейскими. Надеюсь, что вскоре там прислушаются к голосу разума, и мы перейдем к конструктивному обсуждению как вопросов общей безопасности, так и будущего мироустройства,
– сказал Лукашенко.
- Лукашенко назвал приоритетом России и Беларуси решение чувствительных экономических вопросов, которые помогут обеспечить благосостояние населения;
- Белорусский президент объяснил проведение встречи с Путиным невозможностью решения ряда вопросов правительствами двух стран без участия президентов;
- России и Беларуси, благодаря совместной работе, удалось преодолеть возможные негативные последствия санкционного давления.
- Беларусь – не только хороший сосед, но и союзник, поэтому все экономические вопросы решаются исходя из этого.
Как Путин летел в Беларусь
- Сообщалось, что в воздушное пространство Беларуси вошел Ил-96-300ПУ с регистрационным номером RA-96022. Борт вылетел из Санкт-Петербурга. Номер рейса – RSD111.
- СМИ предполагали, что для конспирации из московского аэропорта "Внуково" были подняты были подняты сразу три правительственных борта, на которых летает Путин: RA-96022, RA-96014 и RA-96020.
- В 15:30 по местному времени сообщили, что в национальном аэропорту Минск приземлился Ил-96-300ПУ с регистрационным номером RA-96022. Именно этим самолетом в Минск прилетел Путин, которого лично встретил Лукашенко.
- СМИ говорят, что борт Путина сопровождал истребитель, который был поднят с аэродрома в Барановичах. Кроме того, примерно в это же время с аэродрома в Мачулищах взлетел вертолет Ми-8 ВВС РБ, замеченный по направлению к национальному аэропорту "Минск".