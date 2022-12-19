Об этом 24 каналу сказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. В то же время он считает, что со стороны Лукашенко не стоит ожидать никаких демаршей, поскольку у него нет на это денег.

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Какова цель визита Путина к Лукашенко

Гудков считает, что единственный смысл данной поездки состоит в том, чтобы попытаться разными методами дожать Лукашенко для вторжения белорусских войск на территорию Украины.

В то же время, он выразил надежду, что этот визит Путина будет провальным. С точки зрения логики, Лукашенко должен еще раз обмануть главу Кремля и что-то ему пообещать, однако в войну не вступит. Если же самопровозглашенный президент Беларуси все же это сделает, то его ждет даже не тюрьма, а, вероятнее всего, смерть.

Поэтому я думаю, что он (Лукашенко – 24 канал) будет защищать свою шкуру и постарается как-то увильнуть,

– заявил Гудков.

Он добавил, что фактор личного присутствия и влияния Путина, конечно, играет свою роль. Однако Лукашенко 15 лет обманывал Путина. Поэтому, вероятно, он продолжит это делать и на 16 год.

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Какие задачи у Путина и Лукашенко

Гудков отметил, что со стороны Лукашенко не стоит ожидать никаких демаршей, поскольку у него нет на это денег. Потому он попытается тихо "пройти между двух огней". Однако с каждым днем такая игра становится для него все сложнее. Ведь и Путину нужно как-то "держать лицо".

В общем, у них непростая задача – и у одного, и у другого. Там два сапога пара и диктаторы, которые друг друга, мягко говоря, не любят, но не могут обойтись друг без друга,

– сказал российский оппозиционный политик.

По его мнению, для Лукашенко будет слабой отмазка о том, что он защищает Россию от Запада, а войска ему нужны для того, чтобы отражать нападение, например, со стороны стран НАТО.

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