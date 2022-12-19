Владимир Путин уже прибыл в Беларусь. В росСМИ назвали свою версию, почему российский диктатор решил посетить Лукашенко.

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Зачем Путин прибыл в Минск

Российский диктатор приехал в Беларусь впервые с июня 2019 года. Во время предыдущего визита в Минск Путин посетил соревнования по боксу и спортивной гимнастике в рамках II Европейских игр.

В Кремле утверждают, что Путин прилетел в Минск, чтобы обсудить "новые цели и задачи союзной группировки войск".

В частности, об этом 19 декабря заявил спикер Кремля Дмитрий Песков. "Новые цели и задачи союзной группировки войск России и Беларуси обсуждаются лидерами в текущем режиме", – сказал Песков.

При этом представитель Кремля утверждает, что разговоры о том, что Путин едет в Минск решать вопрос об участии Беларуси в войне против Украины, "глупы и безосновательны".

"Программа" встречи

Как пишут белорусские СМИ, "программа переговоров Лукашенко и Путина должна быть насыщенной". Стороны подробно обсудят весь спектр самых актуальных вопросов белорусско-российской интеграции.

Затем диктаторы продолжат переговоры в формате с глазу на глаз, после чего, как ожидается, сделают заявления и ответят на вопросы журналистов.

Путин прибыл в Минск, чтобы давить на Беларусь