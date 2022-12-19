Про це 24 каналу сказав російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Водночас він вважає, що з боку Лукашенка не варто очікувати жодних демаршів, оскільки у нього немає на це грошей.

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Яка мета візиту Путіна до Лукашенка

Гудков вважає, що єдиний сенс цієї поїздки полягає в тому, щоб спробувати різними методами дотиснути Лукашенка для вторгнення білоруських військ на територію України.

Водночас він висловив сподівання, що цей візит Путіна буде провальним. З погляду логіки, Лукашенко має вкотре обманути главу Кремля та щось йому пообіцяти, проте у війну не вступить. Якщо ж самопроголошений президент Білорусі все ж це зробить, то на нього чекає навіть не в'язниця, а, найімовірніше, смерть.

Тому я думаю, що він (Лукашенко – 24 канал) буде захищати свою шкуру й намагатиметься якось вислизнути,

– заявив Гудков.

Він додав, що чинник особистої присутності та впливу Путіна, звісно, грає свою роль. Однак Лукашенко 15 років дурив Путіна. Тому, ймовірно, що він продовжить це робити й на 16 рік.

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Які завдання у Путіна й Лукашенка

Гудков зазначив, що з боку Лукашенка не варто очікувати жодних демаршів, оскільки у нього немає на це грошей. Тому він спробує тихо "пройти між двох вогнів". Однак із кожним днем така гра стає для нього все складнішою. Адже і Путіну треба якось "тримати обличчя".

Загалом у них непросте завдання – і в одного, і в іншого. Там два чоботи пара й диктатори, які один одного, м'яко кажучи, не люблять, але не можуть обійтися один без одного,

– сказав російський опозиційний політик.

На його думку, для Лукашенка буде слабкою відмазка про те, що він захищає Росію від Заходу, а війська йому потрібні для того, щоб відбивати напад, наприклад, з боку країн НАТО.

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