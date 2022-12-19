Про це 24 каналу сказав російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Він наголосив, що Росія планує продовжувати могилізацію населення.

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За його словами, Кремль вважає, що в Росії великий мобілізаційний ресурс. "І в міру виснаження "гарматного м'яса" на війні його будуть поповняти завдяки цій мобілізації", – сказав опозиціонер.

Він пояснив, що мобілізація не припиняється, хоча зараз, можливо, йде не така активна фаза – людей не хапають у під'їздах та на вулицях.

Але загалом вона продовжується, повістки розносять, якийсь примус є. Просто поки у Путіна немає великої необхідності нової порції "гарматного м'яса". Як тільки вона з'явиться – активізується і сама мобілізація,

– пояснив Гудков.

Він зазначив, що з оточення глави Кремля є певна інформація – Путін вирішив кидати в бій нові підрозділи з новомобілізованих доти, доки не закінчаться терпець у всього світу та України.

На його думку, саме такий план має Путін, тому немає сумнівів, що мобілізація в Росії буде продовжена.

"Вона звісно наносить шкоду путінському режиму та викликає серйозні розбіжності, але тим не менше – все буде продовжено", – додав опозиціонер.

Дивіться повне інтерв'ю з Геннадієм Гудковим: відео 24 каналу



Чи почне Путін готувати "другу армію" до вторгнення

Політик переконаний, що Путін це робить вже зараз.

Зверніть уваги на цифри – кажуть, що є 300 тисяч мобілізованих, але я в ці цифри не вірю, але тисяч 200 йому вдалося загнати в армію. Близько 80 тисяч він відправив на фронт, але десь ще є 120 тисяч. Вони проходять навчання, і ці резервні війська поповнюють новобранцями,

– заявив Гудков.

За його словами, резерв зараз у Путіна – 120 чи 130 тисяч людей. Гудков каже, що цієї кількості вистачить на найближчі 6 місяців, поки їх не знищать ЗСУ.

Опозиційний політик наголосив, що Путін вважає, що час працює на нього, адже терпіння світу і всього українського народу скоро закінчаться, він так думає.

"Тому глава Кремля буде продовжувати затягувати війну і сподівається, що знайде якийсь вихід. Але вихід для нього – втрата влади і його життя, бо це в нього переплетено", – зазначив Гудков.

До слова, воїни ЗСУ щодня ризикують своїм життям, аби стримати ворога і вигнати його з українських земель. Українські захисники та захисниці знищують окупантів, які почали війну проти нас. Так, станом на 19 грудня ліквідували вже 98800 загарбників. Лише за добу кількість загарбників скоротилася ще на 520 осіб.