Місцева влада повідомляє, що після "бавовни" у регіоні зникло світло, а також є проблеми з водою, пише 24 канал.

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Що відомо про чергові вибухи в Бєлгороді

Росіяни традиційно звинувачують у вибухах ЗСУ. Цікаво, що вони розповідали про своє "славнозвісне ППО".

Пропагандистські ЗМІ інформують, що після чергових "хлопків" 18 грудня одна людина загинула, 10 осіб постраждали. Зокрема, згадують також про "бавовну" в у Краснояружському районі. Зазначають, що вона завітала вночі 19 грудня.

Однак місцева влада "закликає не панікувати", там стверджують, що допомогу нададуть всім, хто її потребує.

Зокрема, світла немає у Шебекіному, що в Бєлгородській області. За інформацію, місцевих там прогриміло близько 6 вибухів. Без світла наразі залишилося близько 14 тисяч жителів.

Цікаво, що об 11:26 жителям Шебекіно почали приходити сповіщення від державної системи попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій. У них закликають спускатися до сховищ або підвалів, адже відбувається буцімто обстріл. Деталі наразі не уточнюють.

Потужна бавовна 18 грудня