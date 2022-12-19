Местные власти сообщают, что после "хлопка" в регионе исчез свет, а также есть проблемы с водой, 24 канал.

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Что известно об очередных взрывах в Белгороде

Россияне традиционно винят во взрывах ВСУ. Интересно, что они рассказывали о своем "славном ПВО".

Пропагандистские СМИ информируют, что после очередных "хлопков" 18 декабря один человек погиб, 10 пострадали. В частности, упоминают также о "хлопке" в Краснояружском районе. Отмечают, что он посетила ночью 19 декабря.

Однако местные власти "призывают не паниковать". Там утверждают, что помощь окажут всем, кто в ней нуждается.

В частности, света нет в Шебекино, что в Белгородской области. По информации, местных там прогремело около шести взрывов. Без света осталось около 14 тысяч жителей.

Интересно, что в 11.26 жителям Шебекино начали приходить уведомления от государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В них призывают спускаться в хранилища или подвалы, ведь происходит якобы обстрел. Детали пока не уточняются.

Мощный хлопок 18 декабря