С самого утра о "хлопке" сообщили во временно оккупированном Севастополе. Там местная "власть" жаловалась на якобы атаку дронов. Теперь же стало горячо в Белгородской области, откуда регулярно обстреливают Харьковщину. Об этом рассказывает 24 канал со ссылкой на местные паблики.

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Не взрывы, а работа ПВО

В местных телеграм-каналах сначала сообщили, что над областью что-то снова очень "громко". Тогда же предварительно сообщалось о работе ПВО. Известно, что после взрывов из строя вышла линия электропередач.

Напомним, что по факту действительно может работать ПВО. Ведь системы С-300, которыми враг регулярно обстреливает Украину, предназначены именно для противовоздушной обороны. Но есть одно "но".

В 08:39 поступило сообщение о взрывах в Белгородской области, и именно в это время звучала воздушная тревога в Харьковской области. Это означает, что одна из ракет врага, которой он пытался атаковать Украину, не долетела. Далее расскажем, где она упала и что стало следствием этого.

Вспыхнул масштабный пожар

А вот и результаты этой так называемой работы ПВО. Как отмечают местные жители, сначала они слышали мощный звук, напоминавший взрыв. После этого вспыхнул масштабный пожар. Он произошел в Яковлевском районе Белгородской области.

Понятно, что сразу же сетью начали распространять видео с последствиями работы российской ПВО. На одном из роликов слышен сам взрыв, а также видна ударная волна. Другие демонстрируют, насколько красиво и эффектно пылает.

Огонь в Курске долго не могли погасить

Напомним, что 6 декабря огонь вспыхнул на аэродроме в Курске. Пожар был настолько масштабным, что ему присвоили третью категорию сложности. Причем, потушить его не могли на протяжении более суток.

Заметим, что тогда губернатор Старовойт жаловался на якобы атаку дронами. Мол, беспилотник "поразил нефтяной танкер" недалеко от аэродрома. И именно это послужило причиной масштабного пожара. Напомним, что дыма было так много, что его даже зафиксировали спутниковые снимки.