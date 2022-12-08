З самого ранку про "бавовну" повідомили у тимчасово окупованому Севастополі. Там місцева "влада" бідкалася на буцімто атаку дронів. Тепер же гаряче стало у Бєлгородської області, звідки регулярно обстрілюють Харківщину. Про це розповідає 24 канал з посиланням на місцеві пабліки.

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Не вибухи, а буцімто робота ППО

У місцевих телеграм-каналах спочатку повідомили, що над областю щось знову дуже "гучно". Тоді ж попередньо повідомляли про роботу ППО. Відомо, що після вибухів з ладу вийшла лінія електропередач.

Нагадаємо, що по факту дійсно може працювати ППО. Адже системи С-300, якими ворог регулярно обстрілює Україну, призначені саме для протиповітряної оборони. Але є одне "але".

Об 08:39 надійшло повідомлення про вибухи у Бєлгородській області, і саме в цей час лунала повітряна тривога на Харківщині. Це означає, що одна з ракет ворога, якою він намагався атакувати Україну, не долетіла. Далі розповімо, де вона впала та що стало наслідками цього.

Спалахнула масштабна пожежа

А ось і результати цієї так званої роботи ППО. Як зазначають місцеві мешканці, спочатку вони чули потужний звук, який нагадував вибух. Після цього спалахнула масштабна пожежа. Вона сталася у Яковлівському районі Бєлгородської області.

Ясна річ, що відразу ж мережею почали ширити відео з наслідками буцімто роботи російської ППО. На одному з роликів чути сам вибух, а також видно ударну хвилю. Інші ж демонструють, наскільки красиво й ефектно палає.

Вогонь у Курську довго не могли приборкати

Нагадаємо, що 6 грудня вогонь спалахнув на аеродромі у Курську. Пожежа була настільки масштабною, що їй присвоїли третю категорію складності. Причому, приборкати її не могли упродовж понад доби.

Зауважимо, що тоді губернатор Старовойт бідкався на буцімто атаку дронами. Мовляв, безпілотник "вразив нафтовий танкер" неподалік аеродрому. І саме це стало причиною масштабної пожежі. Нагадаємо, що диму було настільки багато, що його навіть зафіксували супутникові знімки.