У традиційній для росіян манері, спрацювала система ППО, розповідає 24 канал з посиланням на місцеві пабліки. Що б не було причиною вибухів у Криму, окупантів це змусило переживати. А ми не втомлюємося нагадувати про те, що у них ще є шанси втекти, поки Кримський міст ще цілий.
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Буцімто щось збили
Повідомлення про вибухи у Севастополі почали надходити близько 07:00. У місцевих телеграм-каналах бідкаються, що у місті щось надто "гучно". Це черговий евфемізм, яким окупанти намагаються заспокоювати своїх же.
Згодом з'явилася інформація, що буцімто у районі п'ятого кілометра спрацювало ППО. Користувачі мережі переконують, що звук був таким, ніби щось вдалося збити.
Користувачі мережі навіть спробували описати побачене. Мовляв, об 06:50 небом над Севастополем пролетіло щось, що світилося. Невідомий об'єкт догнав постріл, після чого посипалися іскри. Можливо, це вони бачили якийсь дивний феєрверк, який вирішили запустити у місті. Хтозна.
Зауважимо, що пізніше цілий губернатор Севастополя Развожаєв вирішив заспівати стару-нову пісню. Він вкотре переконував, що у небі над містом буцімто збили дрон. Він навіть похвалив черговий корабель чорноморського флоту за виконану роботу.
Куди могло завітати "Бавовнятко": показуємо на карті
Оскільки користувачі мережі розповідають про те, що вибухи чули у районі 5-го кілометра, то ми вирішили показати, що за район міста мається на увазі. Якщо конкретніше, то розташований він у Гагарінському районі окупованого міста. Неподалік – Козача бухта. Нагадаємо, що наприкінці серпня там пролунали вибухи.
Останніми тижнями "Бавовнятко" – частий гість у Криму
- Нагадаємо, що цього тижня на тимчасово окупованому Криму теж лунали вибухи. Про них повідомляли саме тоді, коли ворог здійснив чергову масовану ракетну атаку по Україні 5 грудня. Тоді розповідали, що "бавовну" підвезли до Джанкою.
- А от 25 листопада "бавовна" завітала до Армянська. Тоді окупанти теж переконували, що мешканці чули роботу ППО. Що ж сталося насправді, достеменно невідомо. Але з упевненістю можна сказати, що ворогові спокійно жити у Криму вже не вдасться.
- Досить гучно було й ввечері 22 листопада. Тоді повідомляли про те, що "Бавовнятко" завітало відразу і до Балаклави, і до Севастополя, і до Євпаторії. Місцевий гауляйтер бідкався на буцімто "атаку дронів".
- А от 21 листопада постріли на морі чули у Севастополі. Російські загарбники тоді відзвітували, що це були "навчання". Тоді так званий губернатор міста Развожаєв закликав містян не панікувати.