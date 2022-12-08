У традиційній для росіян манері, спрацювала система ППО, розповідає 24 канал з посиланням на місцеві пабліки. Що б не було причиною вибухів у Криму, окупантів це змусило переживати. А ми не втомлюємося нагадувати про те, що у них ще є шанси втекти, поки Кримський міст ще цілий.

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Буцімто щось збили

Повідомлення про вибухи у Севастополі почали надходити близько 07:00. У місцевих телеграм-каналах бідкаються, що у місті щось надто "гучно". Це черговий евфемізм, яким окупанти намагаються заспокоювати своїх же.

Згодом з'явилася інформація, що буцімто у районі п'ятого кілометра спрацювало ППО. Користувачі мережі переконують, що звук був таким, ніби щось вдалося збити.

Користувачі мережі навіть спробували описати побачене. Мовляв, об 06:50 небом над Севастополем пролетіло щось, що світилося. Невідомий об'єкт догнав постріл, після чого посипалися іскри. Можливо, це вони бачили якийсь дивний феєрверк, який вирішили запустити у місті. Хтозна.

Зауважимо, що пізніше цілий губернатор Севастополя Развожаєв вирішив заспівати стару-нову пісню. Він вкотре переконував, що у небі над містом буцімто збили дрон. Він навіть похвалив черговий корабель чорноморського флоту за виконану роботу.

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Оскільки користувачі мережі розповідають про те, що вибухи чули у районі 5-го кілометра, то ми вирішили показати, що за район міста мається на увазі. Якщо конкретніше, то розташований він у Гагарінському районі окупованого міста. Неподалік – Козача бухта. Нагадаємо, що наприкінці серпня там пролунали вибухи.

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