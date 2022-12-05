Кримчани пишуть, що чули вибухи в Джанкої. Там розташований аеропорт з ворожою технікою, інформує 24 канал.

До теми На аеродромі під Рязанню вибухнув бензовоз: є загиблі та поранені

Від "бавовни" затряслися вікна

У місцевих групах окупованого Джанкоя жителі активно обговорюють "бавовону", яка чулася в місті. Є інформація, що вибух пролунав на аеродромі.

Мешканці розповідають, що від "бавовни" у будинках трясуться вікна. Проте наразі офіційної інформації щодо вибухів у місті немає.

Жителі Джанкоя обговорюють вибухи у місті / Скриншот з соцмереж

"Бавовна" завітала й на аеродром у Росію: що відомо