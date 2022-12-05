Кримчани пишуть, що чули вибухи в Джанкої. Там розташований аеропорт з ворожою технікою, інформує 24 канал.
До теми На аеродромі під Рязанню вибухнув бензовоз: є загиблі та поранені
Від "бавовни" затряслися вікна
У місцевих групах окупованого Джанкоя жителі активно обговорюють "бавовону", яка чулася в місті. Є інформація, що вибух пролунав на аеродромі.
Мешканці розповідають, що від "бавовни" у будинках трясуться вікна. Проте наразі офіційної інформації щодо вибухів у місті немає.
Жителі Джанкоя обговорюють вибухи у місті / Скриншот з соцмереж
"Бавовна" завітала й на аеродром у Росію: що відомо
- 5 грудня у російських телеграм-каналах з'явилася інформація про те, що на аеродром "Енгельс" прилетів якийсь безпілотник і пошкодив 2 ТУ-95. Камери відеоспостереження зафіксували там потужний вибух і, як наслідок, пожежу. Внаслідок цього загинули 3 людини, ще 6 постраждали.
- "Енгельс-2" – одна з найважливіших подібних баз у Росії. Там розміщені два полки стратегічних бомбардувальників, які є частиною російської тактики повітряного ядерного стримування. Супутникові знімки від компаній Maxar Technologies і Planet Labs від 28 листопада, свідчать, що аеродром "Енгельс" перебуває у бойовій готовності.
- Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін відреагував на вибухи в "Енгельсі". Місцева влада запевняє, що у Росії нічого не сталося і панікувати росіянам не варто.
- Речник Одеської ОВА Сергій Братчук зауважив, що навіть якщо це чергова російська ІПСО, то у День волонтера – така новина "як бальзам". Втім, він наголосив, що загроза російських масованих атак по Україні досі зберігається.
- За словами Подоляка, якщо дуже часто запускати щось у повітряний простір інших країн, рано чи пізно невідомі літальні об'єкти повернуться до місця вильоту.