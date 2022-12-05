Кремлю порадили "вивчати астрономію, а не слухати придворних астрологів". Про це заявив радник голови ОП Михайло Подоляк.
До теми Російські ЗМІ пишуть про "бавовну" на аеродромі "Енгельс": звідти запускають ракети по Україні
Реакція ОП на вибухи на російських авіабазах
За словами Подоляка, якщо дуже часто запускати щось у повітряний простір інших країн, рано чи пізно невідомі літальні об'єкти повернуться до місця вильоту.
Земля кругла. Це відкрив іще Галілей. Шкода, що в Кремлі не вивчали астрономію, віддаючи перевагу придворним астрологам. Тоді б вони знали: якщо дуже часто запускати щось у повітряний простір інших країн, рано чи пізно невідомі літальні об’єкти повернуться до місця вильоту,
– написав радник голови ОП.
Вибухи на авіабазах Росії: що відомо
- 5 грудня екстрені служби Росії повідомили, що на аеродромі під Рязанню стався вибух на стоянці авіаційної техніки та спалахнув бензовоз. Внаслідок цього загинули 3 людини, ще 6 постраждали.
- Також 5 грудня на аеродромі, звідки авіація Росії запускає ракети по Україні, "щось сталося". Місцеві передають, що чули вибухи, після яких нібито почалася пожежа.
- За словами росіян, на аеродром "Енгельс" нібито прилетів безпілотник і пошкодив 2 ТУ-95. Камери відеоспостереження зафіксували там потужний вибух і, як наслідок, пожежу.
- Деякі росіяни переконують своїх співгромадян, що це "вкид", оскільки офіційних повідомлень від влади поки не надійшло.
- Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін відреагував на вибухи в "Енгельсі". Місцева влада запевняє, що у Росії нічого не сталося і панікувати росіянам не варто.
- Речник Одеської ОВА Сергій Братчук зауважив, що навіть якщо це чергова російська ІПСО, то у День волонтера – така новина "як бальзам". Втім, він наголосив, що загроза російських масованих атак по Україні досі зберігається.