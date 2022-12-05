Кремлю порадили "вивчати астрономію, а не слухати придворних астрологів". Про це заявив радник голови ОП Михайло Подоляк.

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За словами Подоляка, якщо дуже часто запускати щось у повітряний простір інших країн, рано чи пізно невідомі літальні об'єкти повернуться до місця вильоту.

Земля кругла. Це відкрив іще Галілей. Шкода, що в Кремлі не вивчали астрономію, віддаючи перевагу придворним астрологам. Тоді б вони знали: якщо дуже часто запускати щось у повітряний простір інших країн, рано чи пізно невідомі літальні об’єкти повернуться до місця вильоту,

– написав радник голови ОП.

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