Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін відреагував на вибухи в "Енгельсі". Місцева влада запевняє, що у Росії нічого не сталося і панікувати росіянам не варто, пише 24 канал.

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Бусаргін заявив, що "жодних надзвичайних подій у житлових кварталах міста не сталося". Він додав, що "жоден об'єкт цивільної інфраструктури не постраждав".

Однак зазначимо, що саме в Енгельсі базується ворожа авіація, яка завдає масованих ракетних ударів по Україні. "Енгельс-2" – одна з найважливіших подібних баз у Росії. Місцева влада не згадала про військовий об'єкт, лише повідомила про цивільну інфраструктуру.

Росіяни ж не вірять Бусаргіну. Вони пишуть, що самі чули потужні вибухи поблизу бази. Також дехто зазначає, що потужні звуки вибуху чула половина Саратовської області.Як росіяни реагують на чергову "бавовну": дивіться фото

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